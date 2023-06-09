Дах, диван і холодильник: що виносить на узбережжя Одещини після катастрофи (відео)

Окрім майна мешканців затоплених територій Херсонщини, у морі плавають міни та боєприпаси

На узбережжя Одещини течією винесло наслідки техногенної повені на Херсонщині. Вода досягла Одеської затоки, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків, трупи тварин, дерева, російські міни та боєприпаси.

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Від Одеси до Каховської ГЕС майже 300 км суходолом, проте течія відносить все. Тож попри велику відстань, до узбережжя прибувають навіть меблі та частини будинків.

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Також після підриву росіянами Каховської ГЕС у морі видніються металеві рештки, частини ґрунту з травою, які вирвала та пронесла течія.

Місцеві мешканці Одещини публікують у мережі відео наслідків катастрофи на Каховській ГЕС – узбережжя виглядає жахливо. У брудній воді плавають дахи будинків, міни, меблі та безліч сміття.

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Як відомо, через вибух на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра до акваторії Чорного моря: на Одещині в море течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.