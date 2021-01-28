Вночі в Одесі на Черемушках обікрали відділення «Нової пошти»

Відділення тимчасово закрито

Відділення «Нової пошти» 68, розташоване на першому поверсі «Будинку меблів» на площі Деревянко, піддалося нападу невідомих зловмисників. Інцидент стався приблизно о 4:00, передає «Думська».

Злодій розбив скло біля входу у «Будинок меблів» і проник у приміщення поштового оператора з вулиці. За непідтвердженими даними, пропав сейф з грошима.

Відділення тимчасово закрито. Співробітники від коментарів відмовляються.

Як повідомив охоронець «Будинку меблів», камер зовнішнього спостереження у будівлі немає.

Нагадаємо, що робітника Національного інституту раку викрили на розкраданні ліків та обладнання для операцій вартістю понад 10 мільйонів гривень.