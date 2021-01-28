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    Вночі в Одесі на Черемушках обікрали відділення «Нової пошти»

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    В Одесі обікрали відділення Нової почти - Вночі в Одесі на Черемушках обікрали відділення «Нової пошти»
    В Одесі обікрали відділення Нової почти
    Фото: Думская

    Відділення тимчасово закрито

    Відділення «Нової пошти» 68, розташоване на першому поверсі «Будинку меблів» на площі Деревянко, піддалося нападу невідомих зловмисників. Інцидент стався приблизно о 4:00, передає «Думська».

    Злодій розбив скло біля входу у «Будинок меблів» і проник у приміщення поштового оператора з вулиці. За непідтвердженими даними, пропав сейф з грошима.

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    Вночі в Одесі на Черемушках обікрали відділення «Нової пошти»
    Вночі в Одесі на Черемушках обікрали відділення «Нової пошти»
    Вночі в Одесі на Черемушках обікрали відділення «Нової пошти»
    Вночі в Одесі на Черемушках обікрали відділення «Нової пошти»
    Вночі в Одесі на Черемушках обікрали відділення «Нової пошти»
    Фото: Думская

    Відділення тимчасово закрито. Співробітники від коментарів відмовляються.

    Як повідомив охоронець «Будинку меблів», камер зовнішнього спостереження у будівлі немає.

    Нагадаємо, що робітника Національного інституту раку викрили на розкраданні ліків та обладнання для операцій вартістю понад 10 мільйонів гривень

    Теги: Одеса будинок кража
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