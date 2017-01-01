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    Підліток, який пограбував супермаркет на Одещині, попався на крадіжці тістечок

    Втекти він не намагався, оскільки на місці злочину залишився пробувати торти і тістечка
    Нову крадіжку скоїв 15-річний житель Подольська, який днями виніс із супермаркету електроніки мобільні телефони та планшети. Як повідомили в прес-службі ГУНП, про нове правопорушення підлітка поліцію поінформували в охоронній структурі, розповівши про те, що невідомий каменем розбив скло в кондитерській і забрався в неї. Підлітка виявили охоронці:
    • Сьогодні, 12:42
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    Втекти він не намагався, оскільки на місці злочину залишився пробувати торти і тістечка

    Нову крадіжку скоїв 15-річний житель Подольська, який днями виніс із супермаркету електроніки мобільні телефони та планшети. Як повідомили в прес-службі ГУНП, про нове правопорушення підлітка поліцію поінформували в охоронній структурі, розповівши про те, що невідомий каменем розбив скло в кондитерській і забрався в неї.

    Підлітка виявили охоронці: у хлопця в руках було більше двох тисяч гривень, які він забрав з каси. Втекти він не намагався, оскільки на місці злочину залишився пробувати торти і тістечка. Хлопця утримували до приїзду слідчо-оперативної групи Подільського ОП.

    Правопорушником виявився 15-річний житель Подільського району, який проходить в якості підозрюваного в кримінальному провадженні щодо крадіжки мобільних телефонів і аксесуарів із супермаркету електроніки. З моменту вчинення попереднього злочину пройшов всього тиждень.

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    Підліток, який пограбував супермаркет на Одещині, попався на крадіжці тістечок
    Підліток, який пограбував супермаркет на Одещині, попався на крадіжці тістечок
    Підліток, який пограбував супермаркет на Одещині, попався на крадіжці тістечок
    Підліток, який пограбував супермаркет на Одещині, попався на крадіжці тістечок
    Підліток, який пограбував супермаркет на Одещині, попався на крадіжці тістечок

    Під час проведення слідчих дій було встановлено, що саме цей підліток добою раніше скоїв крадіжку з продуктового магазину, в який він також проник, розбивши скло. Його здобиччю стали продукти харчування на суму 1500 гривень.

    За обома фактами крадіжок порушено кримінальні провадження у ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Правопорушнику обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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