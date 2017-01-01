Підліток, який пограбував супермаркет на Одещині, попався на крадіжці тістечок

Втекти він не намагався, оскільки на місці злочину залишився пробувати торти і тістечка

Нову крадіжку скоїв 15-річний житель Подольська, який днями виніс із супермаркету електроніки мобільні телефони та планшети. Як повідомили в прес-службі ГУНП, про нове правопорушення підлітка поліцію поінформували в охоронній структурі, розповівши про те, що невідомий каменем розбив скло в кондитерській і забрався в неї. Підлітка виявили охоронці:



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Втекти він не намагався, оскільки на місці злочину залишився пробувати торти і тістечка

Нову крадіжку скоїв 15-річний житель Подольська, який днями виніс із супермаркету електроніки мобільні телефони та планшети. Як повідомили в прес-службі ГУНП, про нове правопорушення підлітка поліцію поінформували в охоронній структурі, розповівши про те, що невідомий каменем розбив скло в кондитерській і забрався в неї.

Підлітка виявили охоронці: у хлопця в руках було більше двох тисяч гривень, які він забрав з каси. Втекти він не намагався, оскільки на місці злочину залишився пробувати торти і тістечка. Хлопця утримували до приїзду слідчо-оперативної групи Подільського ОП.

Правопорушником виявився 15-річний житель Подільського району, який проходить в якості підозрюваного в кримінальному провадженні щодо крадіжки мобільних телефонів і аксесуарів із супермаркету електроніки. З моменту вчинення попереднього злочину пройшов всього тиждень.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що саме цей підліток добою раніше скоїв крадіжку з продуктового магазину, в який він також проник, розбивши скло. Його здобиччю стали продукти харчування на суму 1500 гривень.

За обома фактами крадіжок порушено кримінальні провадження у ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.