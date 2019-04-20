Підліток, якого вдарило струмом на даху поїзда в Одесі, помер у лікарні



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Підліток, перебуваючи на даху залізничного вагона, торкнувся оголонного дроту лінії електропередачі

Від отриманих тілесних ушкоджень хлопчик помер у лікарні

У Біляївському районі 13-річний підліток, який отримав удар струмом на даху залізничного вагона, помер від отриманих травм у лікарні Одеси.

Про це у п’ятницю повідомляє управління Нацполіції в Одеській області.

«Попередньо встановлено, що малолітній, перебуваючи на даху залізничного вагона, торкнувся оголонного дроту лінії електропередачі. У результаті він отримав ураження електричним струмом і впав з даху вагона. Він був госпіталізований в медичний заклад з попереднім діагнозом: ураження електричним струмом 80% тіла та інші травми», - йдеться в повідомленні.

19 квітня від отриманих тілесних ушкоджень хлопчик помер у лікарні.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення за статтею про умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок» (п.2 ч.2 ст.115 КК України).