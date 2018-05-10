Після масового отруєння в Одесі перевірятимуть точки продажу шаурми

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Спецкомісія перевірить всі тимчасові торгові об'єкти, які виготовляють вуличну їжу

Після того як в Одесі сталося масове отруєння шаурмою, в місті проведуть перевірки точок реалізації цього продукту.



Про це повідомляє кореспондент Української Служби Інформації

Спеціальна комісія протягом тижня перевірить всі тимчасові торгові об'єкти, які виготовляють вуличну їжу.

Власників МАФів, які без документів і з порушеннями продають шаурму, просять відразу закрити провадження або змінити напрямок діяльності.

Також у власників таких торгових точок буде перевірено наявність повного пакету дозвільних документів на розміщення тимчасової споруди.

Об'єкти, що працюють з порушенням всіх чинних норм, будуть закриті, дія дозвільних документів буде зупинено, а самі об'єкти - демонтовані.

Нагадаємо, з гострими кишковими інфекціями на днях в одеську лікарню потрапили 13 осіб, серед них - дитина. Вони їли шаурму одного виробника. У м'ясі птиці для шаурми був виявлений сальмонельоз.

Джерело: usionline.com