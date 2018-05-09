В Одесі закрили кіоск шаурми, в якому отруїлися 13 людей

Власник тимчасової споруди, який здав об'єкт в оренду недобросовісним орендарям, готовий надати допомогу постраждалим

В Одесі кіоск, у якому продавали шаурму та у якому отруїлися люди, закрили. Про це повідомили у прес-службі Одеської мерії. Таке рішення прийняли на екстреній нараді за участю всіх профільних відомств. Як відзначили на нараді, наразі реалізація харчових продуктів у торговій точці припинена, об'єкт закритий, готується звернення до правоохоронних



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Власник тимчасової споруди, який здав об'єкт в оренду недобросовісним орендарям, готовий надати допомогу постраждалим

В Одесі кіоск, у якому продавали шаурму та у якому отруїлися люди, закрили. Про це повідомили у прес-службі Одеської мерії.

Таке рішення прийняли на екстреній нараді за участю всіх профільних відомств. Як відзначили на нараді, наразі реалізація харчових продуктів у торговій точці припинена, об'єкт закритий, готується звернення до правоохоронних органів з вимогою про притягнення до відповідальності винних в отруєнні. Власник тимчасової споруди, який здав об'єкт в оренду недобросовісним орендарям, готовий надати допомогу постраждалим.

«Фахівцям профільних відомств та структурних підрозділів мерії доручено в тижневий термін провести комплексні перевірки санітарного стану всіх тимчасових торгових об'єктів, що реалізують вуличну їжу. Власникам торгових об'єктів настійно рекомендовано в добровільному порядку відмовитися від виготовлення та реалізації шаурми, виробленої в антисанітарних умовах, і запропоновано перепрофілювати торговельну діяльність своїх об'єктів», - йдеться у повідомленні.

Також у власників таких торгових точок буде перевірено наявність повного пакету дозвільних документів на розміщення тимчасової споруди. Об'єкти, що працюють з порушенням усіх чинних норм, будуть закриті, дію дозвільних документів буде зупинено, а самі об'єкти – демонтовані.

Як відомо, за інформацією Держпродпотребслужби в Одеській області, в результаті групового отруєння, яке сталося внаслідок вживання м'ясної страви (шаурми) в одному з вуличних кафе, у КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня» госпіталізовано 13 осіб, у тому числі одна дитина 2015 року народження. Попередній діагноз у 3-х осіб - гастроентерит, у 10-ти осіб - харчова токсикоінфекція середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві, поблизу станції метро «Святошин», комунальники прибрали незаконний МАФ з продажу шаурми. Але за кілька днів на його місці з’явився новий. А в кінці березня їх там було вже два.

Читайте про це у матеріалі «Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали».

Джерело: УНН