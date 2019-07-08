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    Пісні народів різних країн звучали на концерті в Одесі

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    Пісні народів різних країн звучали на концерті в Одесі

    Артисти України, Швеції, Франції, Білорусі, Туреччини та Польщі представили в Міському саду Одеси багатонаціональний концерт «Тумбалалайка»

    5 липня 2019 року в Міському саду Одеси відбувся мультикультурний інтернаціональний концерт «Тумбалалайка».

    Артисти з України, Швеції, Франції, Білорусі, Туреччини та Польщі підготували концертну програму, під час якої прозвучали пісні народів різних країн.

    Музиканти представили народну музику, сучасні, джазові, фольклорні композиції.

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    Пісні народів різних країн звучали на концерті в Одесі
    Пісні народів різних країн звучали на концерті в Одесі
    Пісні народів різних країн звучали на концерті в Одесі
    Пісні народів різних країн звучали на концерті в Одесі
    Пісні народів різних країн звучали на концерті в Одесі
    Пісні народів різних країн звучали на концерті в Одесі
    Пісні народів різних країн звучали на концерті в Одесі
    Пісні народів різних країн звучали на концерті в Одесі

    Молодіжний обмін на музичну тему в Одесі проходив за підтримки програми «Erasmus +», що фінансується Європейським Союзом, за сприяння громадської організації «Не зупиняйся!».

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