Пісні народів різних країн звучали на концерті в Одесі
Артисти України, Швеції, Франції, Білорусі, Туреччини та Польщі представили в Міському саду Одеси багатонаціональний концерт «Тумбалалайка»
5 липня 2019 року в Міському саду Одеси відбувся мультикультурний інтернаціональний концерт «Тумбалалайка».
Артисти з України, Швеції, Франції, Білорусі, Туреччини та Польщі підготували концертну програму, під час якої прозвучали пісні народів різних країн.
Музиканти представили народну музику, сучасні, джазові, фольклорні композиції.
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