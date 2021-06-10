Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ

За сюжетом ліричний герой у виконанні Поплавського насолоджується коханням білявки Гросу та брюнетки Захандревич

Романтичний і водночас провокаційний кліп на нову пісню «А ми з тобою любовники» презентував епатажний народний улюбленець Михайло Поплавський.

Прем’єра кліпу відбулась у Київському університеті культури.

«А ми з тобою любовники» – про незвичний світ майбутнього, у якому виживуть тільки люди, які кохають.

«Це провокаційний кліп, – запевняє ректор Університету культури. – Про життя. І хотілося, щоб кожен у створених алегоріях побачив себе. Про кохання, що наповнює добром наші душі. Це велика сила, яка дана не кожному. Кохаймося, бо ми того варті! Любов врятує світ!» – сказав Михайло Поплавський.

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За сюжетом ліричний герой – звичайно, у виконанні Михайла Поплавського – насолоджується коханням двох чарівних красунь: білявки Аліни Гросу та брюнетки Анастасії Захандревич. Дійство відбувається у вигаданому футуристичному світі з роботизованими елементами, поєднаних з квітами, які є алегорією кохання. Квіти пробиваються між мультитехнологіями і розквітають яскравими кольорами, щоб наповнити душі коханням.

– Мені було дуже приємно спробувати себе у такій ролі, – поділилась Аліна Гросу. – Я дуже рідко знімаюся в чужих, а не у своїх кліпах. Тому щиро вдячна, що Михайло Поплавський вирішив розділити зі мною таку історичну подію. Адже кожен кліп, а їх у Михайла Михайловича чимало, – історичний. Це дуже круто, коли людина після стількох років у кар’єрі, продовжує експерементувати і вдосконалювати свою творчість.

Модель та відома ТікТок-блогерка Анастасія Захандревич теж надзвичайно задоволена своєю роллю.

– Хочу подякувати Михайлу Михайловичу за те, що мені випала честь знятися в цьому чудовому кліпі та проявити себе, – каже дівчина. – Мені здається, що я знялась у голлівудському фільмі.

Підтримати та привітати Настю з новою роллю прийшли її друзі з TikTok House. До речі, це ще один доказ того, що творчість Михайла Поплавського однаково цікава і молоді, і людям старшого покоління.

Більш детально про особливий процес створення та ідею відео розповіла режисерка Олена Вінярська.

– Михайло Михайлович сказав: 5-го ти знімаєш «Українські вареники», а 6-го – «Ми з тобою любовники». Це що, пропозиція, здивувалась я, і побачила в очах Михайла Михайловича грайливий азарт. Так і народилась ідея цього кліпу – усі почуття герої висловлюють лише за допомогою поглядів.

Тож не дивно, що відео починається словами найромантичнішої української поетеси Ліни Костенко – «Очима ти сказав мені люблю».

Незважаючи на те, що кліп знято у дуже цнотливій манері, із відсутністю любовних сцен, де герої навіть не торкаються одне одного – глядачі відчувають іскри пристрасті, які палають у поглядах героїнь.

Колір кліпу – помаранчевий. І це досить цікавий вибір, адже ми звикли, що традиційно любов зображають або в червоних, або у рожевих тонах. Але помаранчевий – це колір, який дає енергію та наповнює життя світлом і красою.

Серед головних персонажів кліпу – помаранчева квітка. У ній режисерка побачила алегорію любові.

– Цвітіння квітки ототожнюється з періодами любові. Проростання, цвітіння та в’янення – воно неминуче. Але квітка в'яне тільки для того, щоб дати нове насіння, нове цвітіння, нове життя! – пояснює Олена.

Олена Вінярська вже працювала разом із Михайлом Поплавським та відзначилась неабиякою увагою до деталей: від гриму до аксесуарів. І, власне, заради цього варто поставити відео на паузу та роздивлятись, приміром, одяг ліричного героя –змінюється з чорного на білий та навпаки – як символ того, що він буде однаково відданий і брюнетці, і білявці.

А ще, щоб поєднати образ героя кліпу з помаранчевою квіткою кохання, режисерка замовила в ювелірній компанії «Art Vivace Jewelry» дорогоцінну брошку «Дві квітки». Прикрасу виготовлено із золота та срібла, оздоблено коштовним камінням, що видобувається в Україні, – топазу та гірського кришталю. Срібна та золота квітки міцно переплітаються між собою, символізуючи вічне кохання.

Уже стало звичним, що кожен кліп Михайла Поплавського знімають із використанням сучасних технологій. Тож і цього разу футуристичні пейзажі створювали за допомогою VR-технологій, 3D-графіки, LED cube, tracking systems і Unreal Engine 4.

Знімальний процес тривав вісім годин, а підготовка зайняла майже два місяці. За цей час прописувалась кожна деталь, підбиралися «правильні» кольори і дизайн. Над кліпом працювала команда хореографів, перукарів, візажистів, реквізиторів Університету культури. Спільними зусилля була створена унікальна історія кохання у віртуальній реальності.

Уже зараз команда Поплавського розпочала втілювати його нову гастрономічну ідею – кліп «Український борщ».

«Приходить час, коли варто задуматись, а що ти залишиш після себе. За 25 років було багато українських національних проєктів, які ми організували та фінансували. І я вирішив, що нам потрібна м’яка культурна дипломатія, щоб просувати український продукт у світі. От, наприклад, кліп «Сало» набрав більше 5 мільйонів переглядів за місяць, а «Українські вареники» – 4 мільйони за два тижні. І я очікую, що «Український борщ» набере 10 мільйонів переглядів. Тож моє гасло таке: лобіювати, створювати, організовувати та просувати в світі все українське. Тримаймо разом українську хвилю!» – наголосив Михайло Поплавський.