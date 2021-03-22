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    Поліція Одеси повідомила про затримання кримінального авторитета із Закавказзя

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    Його перевіряють на причетність до ряду злочинів, скоєних на території держави - Поліція Одеси повідомила про затримання кримінального авторитета із Закавказзя
    Його перевіряють на причетність до ряду злочинів, скоєних на території держави
    фото: od.npu.gov.ua

    Йому загрожує до семи років позбавлення волі

    В Одесі поліцейські затримали кримінального авторитета із Закавказзя.

    32-річний іноземець на території України представляв інтереси «злодія в законі» з Російської Федерації, будучи його довіреною особою, повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.

    З вересня минулого року затриманий знаходився в розшуку за квартирну крадіжку та викрадення нагородної зброї у працівника поліції (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262 ККУ).

    Співробітниками міграційної поліції було отримано інформацію про місце переховування розшукуваного, де в ході невідкладного обшуку, було вилучено знаряддя, які вказують на його причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

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    Поліція Одеси повідомила про затримання кримінального авторитета із Закавказзя
    Поліція Одеси повідомила про затримання кримінального авторитета із Закавказзя

    Чоловіка взято під варту. Його перевіряють на причетність до ряду злочинів, скоєних на території держави. Відповідно до чинного законодавства України, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, в Одесі затримали «злодія в законі» з РФ на прізвисько «Мамука Хонський».

    Теги: кримінал Одеса поліція
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