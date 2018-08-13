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    Поліція оголосила підозру неадеквату, що побив в Одесі шістьох жінок

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    Поліція оголосила підозру неадеквату, що побив в Одесі шістьох жінок

    Чоловіка запідозрили в умисному легкому тілесному ушкодженні

    Поліція затримала особу, яка в Одесі у неадекватному стані нанесла побої випадковим жінкам, що трапились на її шляху. Їй оголошено підозру, повідомив радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

    За його словами, особа була затримана та доставлена до Приморський відділ поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області де встановили її анкетні дані, направили до примусової медичної експертизи та оголосили підозру в скоєні злочину передбаченого ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

    Після отримання експертиз з боку потерпілих з кваліфікацією отриманих тілесних ушкоджень, можлива зміна відповідно на більш тяжку статтю

    Окремо вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство), санкція по цій статті до 5 років обмеження волі.

    Нагадаємо, в центрі Одеси затримали молодика, який, будучи в стані наркотичного сп'яніння, йшов по вулиці і бив усіх, хто траплявся йому під руку.

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