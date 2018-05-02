Поліція розповіла, як пройшли роковини трагедії 2 травня в Одесі

Один випадок трапився не на периметрі Куликового поля

У роковини трагедії 2 травня в Одесі не зафіксували жодного правопорушення, крім одного випадку, який трапився не на периметрі Куликового поля Про це в ефірі «Еспресо» розповів радник ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк. «Заходи на Куликовому полі вже завершилися (проросійська акція — ред.). Поліція



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Фото: Громадське Одеса, 2 травня 2018 року

Один випадок трапився не на периметрі Куликового поля

У роковини трагедії 2 травня в Одесі не зафіксували жодного правопорушення, крім одного випадку, який трапився не на периметрі Куликового поля

Про це в ефірі «Еспресо» розповів радник ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

«Заходи на Куликовому полі вже завершилися (проросійська акція — ред.). Поліція задіяла антикризові групи, групи превентивної комунікації, які виявилися ефективними. Коли виникали якісь суперечки, то вони негайно з'являлися на місці подій. У нас практично не було жодного правопорушення, крім одного випадку, який трапився не на периметрі Куликового поля, а в місті. Тоді двоє патріотично налаштованих юнаків вступили у конфлікт з одним з прихильників Куликового поля. Йому завдали легких тілесних ушкоджень», - сказав Форостяк.

За його словами, за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Особи, які взяли участь у сутичці, були затримані і доставлені до відділу поліції.

Ввечері в Одесі відбувся марш патріотичних сил. Поліція продовжує слідкувати за порядком.

Як відомо, вироків у «справі 2 травня» в Одесі досі немає. Правоохоронці розслідують події в межах кількох кримінальних справ. Зокрема, щодо причин пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі та щодо бездіяльності рятувальників у перші її хвилини, обвинувачується екс-керівник МНС Одещини Володимир Боделан. У іншій справі фігурують екс-керівник міліції Одеської області Петро Луцюк та його заступник з громадської безпеки Дмитро Фучеджі. І Боделан, і Фучеджі втекли до Росії.

Найбільша ж справа розслідувалася щодо масових заворушень на Грецькій площі, обвинувачувалися 19 антимайданівців. У вересні 2017 року суд міста Чорноморськ виправдав усіх обвинувачених через те, що «слідство не зібрало достатніх доказів провини».