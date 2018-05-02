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    Поліція розповіла, як пройшли роковини трагедії 2 травня в Одесі

    Один випадок трапився не на периметрі Куликового поля
    У роковини трагедії 2 травня в Одесі не зафіксували жодного правопорушення, крім одного випадку, який трапився не на периметрі Куликового поля Про це в ефірі «Еспресо» розповів радник ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк. «Заходи на Куликовому полі вже завершилися (проросійська акція — ред.). Поліція
    • Сьогодні, 21:28
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    <p>Одеса, 2 травня 2018 року</p>
    Фото: Громадське

    Одеса, 2 травня 2018 року

    Один випадок трапився не на периметрі Куликового поля

    У роковини трагедії 2 травня в Одесі не зафіксували жодного правопорушення, крім одного випадку, який трапився не на периметрі Куликового поля

    Про це в ефірі «Еспресо» розповів радник ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

    «Заходи на Куликовому полі вже завершилися (проросійська акція — ред.). Поліція задіяла антикризові групи, групи превентивної комунікації, які виявилися ефективними. Коли виникали якісь суперечки, то вони негайно з'являлися на місці подій. У нас практично не було жодного правопорушення, крім одного випадку, який трапився не на периметрі Куликового поля, а в місті. Тоді двоє патріотично налаштованих юнаків вступили у конфлікт з одним з прихильників Куликового поля. Йому завдали легких тілесних ушкоджень», - сказав Форостяк.

    За його словами, за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Особи, які взяли участь у сутичці, були затримані і доставлені до відділу поліції.

    Ввечері в Одесі відбувся марш патріотичних сил. Поліція продовжує слідкувати за порядком.

    Як відомо, вироків у «справі 2 травня» в Одесі досі немає. Правоохоронці розслідують події в межах кількох кримінальних справ. Зокрема, щодо причин пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі та щодо бездіяльності рятувальників у перші її хвилини, обвинувачується екс-керівник МНС Одещини Володимир Боделан. У іншій справі фігурують екс-керівник міліції Одеської області Петро Луцюк та його заступник з громадської безпеки Дмитро Фучеджі. І Боделан, і Фучеджі втекли до Росії.

    Найбільша ж справа розслідувалася щодо масових заворушень на Грецькій площі, обвинувачувалися 19 антимайданівців. У вересні 2017 року суд міста Чорноморськ виправдав усіх обвинувачених через те, що «слідство не зібрало достатніх доказів провини». 

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