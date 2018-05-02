В Одесі пройшов «Марш українського порядку»

Учасники маршу вигукують гасла «Одеса — це Україна!» та несуть прапори України

У центрі Одеси біля парку імені Шевченка сотні людей вийшли на «Марш українського порядку», організаторами якого виступили представники націоналістичних організацій. [READ_MORE] Учасники маршу вигукують гасла «Одеса — це Україна!» та несуть прапори України, організації «Правий сектор» та інших



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Фото: УНН Марш в Одесі 2 травня 2018 року

Учасники маршу вигукують гасла «Одеса — це Україна!» та несуть прапори України

У центрі Одеси біля парку імені Шевченка сотні людей вийшли на «Марш українського порядку», організаторами якого виступили представники націоналістичних організацій.

Учасники маршу вигукують гасла «Одеса — це Україна!» та несуть прапори України, організації «Правий сектор» та інших об'єднань. Колона рухається у супроводі поліції, на місці присутнє, зокрема, і керівництво правоохороних органів міста.

Місто охороняє 2,4 тисячі правоохоронців. Також до охорони порядку залучили спецпідрозділ «Альфа».

Вироків у «справі 2 травня» в Одесі досі немає. Правоохоронці розслідують події в межах кількох кримінальних справ. Зокрема, щодо причин пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі та щодо бездіяльності рятувальників у перші її хвилини, обвинувачується екс-керівник МНС Одещини Володимир Боделан. У іншій справі фігурують екс-керівник міліції Одеської області Петро Луцюк та його заступник з громадської безпеки Дмитро Фучеджі. І Боделан, і Фучеджі втекли до Росії.

Найбільша ж справа розслідувалася щодо масових заворушень на Грецькій площі, обвинувачувалися 19 антимайданівців. У вересні 2017 року суд міста Чорноморськ виправдав усіх обвинувачених через те, що «слідство не зібрало достатніх доказів провини».