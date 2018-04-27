В Одесі відсвяткують перемогу над «руським миром»

Одеські патріоти розповіли, як буде проходити марш 2 травня.

Активісти організацій «Свобода», «Правий сектор», «Національний корпус» і «Вуличний Фронт» розповіли про те, як буде проходити марш 2 травня. О 18.00 він стартує з парку Шевченка і пройде центральними вулицями до Соборної площі. Анонсована кількість учасників 1,5 тисячі, серед яких будуть учасники



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Одеські патріоти розповіли, як буде проходити марш 2 травня.

Активісти організацій «Свобода», «Правий сектор», «Національний корпус» і «Вуличний Фронт» розповіли про те, як буде проходити марш 2 травня. О 18.00 він стартує з парку Шевченка і пройде центральними вулицями до Соборної площі.

Анонсована кількість учасників 1,5 тисячі, серед яких будуть учасники різних патріотичних організацій Одеси, Києва, Харкова та Дніпра. До маршу може приєднатися будь-хто.

Організатори стверджують, що захід носитиме виключно мирний характер і планують проводити його щорічно. Крім того, його концепція не вшанування пам'яті загиблих, а святкування дня перемоги одеситів над «русским миром». Спікери вважають, що загиблі в той день люди в Будинку Профспілок самі зробили свій усвідомлений вибір і відповіли за свої вчинки.

«Я не вважаю згорілих там людей людьми» - каже лідер організації «Вуличний Фронт».

Спікери назвали 2 травня 2014 року - «реальною терористичною операцією в дії», яка за пару годин назавжди поставила крапку в проросійських поглядах, зробивши цей день пам'ятним.

Наступними вони обіцяють розправитися з олігархатом, зокрема з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Його ж звинуватили і в самих подіях другого травня.

Крім правоохоронців, з якими зараз ведуться переговори, марш охоронятимуть 300 осіб - представників Національної Дружини.

Джерело: Южный курьер