Посадовців Чернівецької та Одеської митниць викрито на масштабній корупції (фото)

За обома фактами тривають розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб

Правоохоронці затримали головного державного інспектора митного поста «Одеса-порт» на передачі чергової суми хабаря

У ході слідчо-оперативних дій на Чернівецькій та Одеській митницях ліквідовано злочинні механізми одержання грошей від бізнесменів. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Чернівецькій області на корупційних оборудках викрито керівника одного з місцевих митних постів. За різні суми хабарів він «гарантував» підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення комерційних вантажів. До протиправної діяльності залучив двох знайомих як посередників для отримання неправомірної вигоди. Серед них – колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію.», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмисникам першої частини хабаря у розмірі 3 тис. дол. за безперешкодне оформлення трьох митних декларацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Правоохоронці затримали посередника у Києві на одержанні 12 тис. дол. – другої частини неправомірної вигоди. За ці гроші посадовець обіцяв без «зайвих» питань оформити підприємцю оптову партію товарів широкого вжитку. Двом фігурантам – організатору схеми та його поплічнику – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

8 фото На весь екран















Тим часом в Одеській області на організації оборудок викрито посадовців митних постів «Одеса-порт» та «Білгород-Дністровський».

«Зловмисники налагодили корупційну схему одержання грошей від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для українських захисників. За хабарі посадовці обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів. Сума неправомірної вигоди становила від 500 дол. з одного транспортного засобу», – зазначають в СБУ.

Співробітники СБУ задокументували декілька епізодів отримання митниками грошової «винагороди».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Правоохоронці затримали головного державного інспектора митного поста «Одеса-порт» на передачі чергової суми хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Крім цього, вирішується питання про притягнення до відповідальності інших працівників керівної та інспекторської ланки митного поста. За обома фактами тривають розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру кільком топпосадовцям через махінації із землями в акваторії порту «Чорноморськ» на майже 25 млн грн.