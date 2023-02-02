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Ексзаступник міністра екології отримав підозру у заволодінні 32 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексзаступник міністра екології отримав підозру у заволодінні 32 млн грн
фото ілюстративне

Повідомлення про підозру іноземним громадянам направлено до країн їх реєстрації в межах міжнародної правової допомоги

Колишньому заступнику міністра екології та природних ресурсів часів президента-втікача Януковича та двом іноземним громадянам повідомили про підозру у заволодінні 32 млн грн при закупівлі послуг із дистанційного зондування Землі. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Слідство встановило, що у 2011 році Мінприроди оголосило переможцем у тендері на розробку та впровадження програмного забезпечення для проведення моніторингу навколишнього природного середовища заздалегідь визначену австрійську компанію. Відомство уклало з нею договір на суму 41,15 млн грн. Однак, переможець не був здатний і взагалі не планував надавати ці послуги.

Натомість за допомогою радників тодішнього міністра екології та природних ресурсів залучили низку підрядників, які й стали реальними виконавцями тендеру. За це вони одержали лише близько 20% від суми тендеру. Решту отриманих від міністерства коштів (32 млн грн) упродовж 2012 року учасники схеми вивели – перевели на рахунки інших компаній-нерезидентів на підставі фіктивних документів про нібито розроблене програмне забезпечення, яке насправді не розроблялося та не постачалося, а його функціонал виконувався частиною програмного забезпечення, яке було поставлене реальним виконавцями проєкт.

Оскільки місцеперебування експосадовця не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст. ст. 111, 135, 278 КПК України. Повідомлення про підозру іноземним громадянам направлено до країн їх реєстрації в межах міжнародної правової допомоги.

Слідство вживає необхідних заходів для притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників корупційної схеми.

Раніше повідомлялося, що слідчі ДБР прийшли з обшуками в Одеську військову адміністрацію.

А Служба безпеки викрила на системній корупції високопосадовця з управлінь Одеської обласної військової адміністрації. 

Теги: Мінекології Віктор Янукович НАБУ

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