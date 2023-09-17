Повітряні сили показали ефектне збиття російської ракети над Одещиною (відео)

Воїни повітряного командування «Південь» продемонстрували успішну бойову роботу по ворожих цілях

Українські військові на світанку 17 вересня збивали ворожі ракети і дрони над Одеською областю. Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав відео бойової роботи сил ППО у Telegram.

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«Для тих, хто не спить – ранкова бойова робота воїнів повітряного командування «Південь» по рашистських крилатих ракетах!», – написав військовий.

За даними начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, українські сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною два ударні дрони та п’ять ракет.

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Нагадаємо, що на світанку 17 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Ворог поцілив в об'єкт сільськогосподарської інфраструктури.

Як повідомлялося, вночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Українські сили оборони знищили 12 із 16 ворожих цілей.

До слова, триває 571-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення контрнаступу на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.