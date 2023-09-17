Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Повітряні сили показали ефектне збиття російської ракети над Одещиною (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили показали ефектне збиття російської ракети над Одещиною (відео)
Момент збиття ворожої ракети над Одещиною
фото: скриншот відео

Воїни повітряного командування «Південь» продемонстрували успішну бойову роботу по ворожих цілях

Українські військові на світанку 17 вересня збивали ворожі ракети і дрони над Одеською областю. Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав відео бойової роботи сил ППО у Telegram.

«Для тих, хто не спить – ранкова бойова робота воїнів повітряного командування «Південь» по рашистських крилатих ракетах!», – написав військовий.

За даними начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, українські сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною два ударні дрони та п’ять ракет.

Нагадаємо, що на світанку 17 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Ворог поцілив в об'єкт сільськогосподарської інфраструктури.

Як повідомлялося, вночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Українські сили оборони знищили 12 із 16 ворожих цілей. 

До слова, триває 571-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення контрнаступу на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Читайте також: Ситуація в регіонах: ракетний удар по Одещині та загиблі на Харківщині
Теги: Одещина ЗСУ російська ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни ударили по великому десантному кораблю «Мінськ»
Знищення корабля і підводного човна РФ у Криму: ЗСУ розкрили деталі операції
Вчора, 08:37
У багатьох будинках на Київщині після нічної атаки повилітали вікна
Пошкоджено школу, дитсадок та лікарню: Київщина оговтується від нічної атаки
10 вересня, 15:43
Знищено новітній російський радіолокаційний комплекс «Межа Е»
ЗСУ розгромили новітній радіолокаційний комплекс окупантів за $200 млн (відео)
8 вересня, 11:18

Новини

Повітряні сили показали ефектне збиття російської ракети над Одещиною (відео)
Повітряні сили показали ефектне збиття російської ракети над Одещиною (відео)
Ворог поцілив в об’єкт інфраструктури на Одещині (фото)
Ворог поцілив в об’єкт інфраструктури на Одещині (фото)
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух
Перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів
Перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів
На корупції викрито все керівництво військово-лікарської комісії на Одещині
На корупції викрито все керівництво військово-лікарської комісії на Одещині
Окупанти атакували припортову та цивільну інфраструктуру Одещини: є поранені (фото)
Окупанти атакували припортову та цивільну інфраструктуру Одещини: є поранені (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Наступ триває. Відкрилась нова гаряча точка боїв
17K
«Українській слід» у біографії Уткіна: що пов'язує ватажка ПВК «Вагнер» з Україною
17K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
9614
Ким можуть замінити Кадирова: названо трьох кандидатів
9514
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:50
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту