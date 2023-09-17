В Одесі пролунав вибух

Наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога

На світанку 17 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».



Видання повідомило про один вибух близько 06:07. В місті та області оголошена повітряна тривога.

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Раніше Повітряні Сили попереджали про небезпеку ударів ракетами та дронами-камікадзе.

«Жителі Одещини, лишається ракетна небезпека для нашого регіону. Будь ласка, перебувайте в укриттях!» – написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в місті працюють сили ППО.

У Києві та низці інших областей оголошено повітряну тривогу. Командування повітряних сил попередило про ракетну небезпеку.

Також у Харкові у ніч проти 17 вересня, пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня російські терористи вчергове атакували південь Одещини. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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«На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу», – розповів він.

Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.