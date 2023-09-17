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В Одесі пролунав вибух

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Одесі пролунав вибух
фото з відкритих джерел

Наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога

На світанку 17 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».
 
Видання повідомило про один вибух близько 06:07. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Раніше Повітряні Сили попереджали про небезпеку ударів ракетами та дронами-камікадзе.

«Жителі Одещини, лишається ракетна небезпека для нашого регіону. Будь ласка, перебувайте в укриттях!» – написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в місті працюють сили ППО.

У Києві та низці інших областей оголошено повітряну тривогу. Командування повітряних сил попередило про ракетну небезпеку.

Також у Харкові у ніч проти 17 вересня, пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. 

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня російські терористи вчергове атакували південь Одещини. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу», – розповів він.

Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Теги: вибух Одеса небезпека тривога

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