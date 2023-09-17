Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Ворог поцілив в об’єкт інфраструктури на Одещині (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог поцілив в об’єкт інфраструктури на Одещині (фото)
Наслідки обстрілу Одещини 17 вересня
фото: t.me/Bratchuk_Sergey

Сили ППО знищили над областю два ударні дрони та п’ять ракет

Уночі 17 вересня російські загарбники завдали удару по Одещині. Унаслідок атаки пошкоджено сільськогосподарську інфраструктуру. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

За даними очільника регіону, українські сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною два ударні дрони та п’ять ракет.

Однак ворог влучив по території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище. За словами Кіпера, обійшлося без постраждалих.

На місці події працюють усі відповідні служби.

4 фото
На весь екран
Наслідки обстрілу Одещини 17 вересня
фото: Сергій Братчук, Сили оборони півдня

Нагадаємо, що на світанку 17 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Як повідомлялося, вночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Українські сили оборони знищили 12 із 16 ворожих цілей. 

До слова, триває 571-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення контрнаступу на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Читайте також: Ситуація в регіонах: ракетний удар по Одещині та загиблі на Харківщині
Теги: Одещина обстріл інфраструктура

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки обстрілу Одещини 17 вересня
Ворог поцілив в об’єкт інфраструктури на Одещині (фото)
Сьогодні, 10:58
Загибель Емми Ігуальпідтвердили в МЗС Іспанії
Двоє іноземців-волонтерів загинули на Донбасі через російський обстріл
10 вересня, 16:46
Володимир Зеленський
Як Україна захищатиме енергетику від російських ударів: Зеленський провів Ставку
9 вересня, 13:48

Новини

Ворог поцілив в об’єкт інфраструктури на Одещині (фото)
Ворог поцілив в об’єкт інфраструктури на Одещині (фото)
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух
Перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів
Перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів
На корупції викрито все керівництво військово-лікарської комісії на Одещині
На корупції викрито все керівництво військово-лікарської комісії на Одещині
Окупанти атакували припортову та цивільну інфраструктуру Одещини: є поранені (фото)
Окупанти атакували припортову та цивільну інфраструктуру Одещини: є поранені (фото)
Масована атака на Одещину: збито понад три десятки «Шахедів»
Масована атака на Одещину: збито понад три десятки «Шахедів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Наступ триває. Відкрилась нова гаряча точка боїв
17K
«Українській слід» у біографії Уткіна: що пов'язує ватажка ПВК «Вагнер» з Україною
15K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9941
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
9245
Ким можуть замінити Кадирова: названо трьох кандидатів
6328
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:50
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту