Ворог поцілив в об’єкт інфраструктури на Одещині (фото)

Сили ППО знищили над областю два ударні дрони та п’ять ракет

Уночі 17 вересня російські загарбники завдали удару по Одещині. Унаслідок атаки пошкоджено сільськогосподарську інфраструктуру. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

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За даними очільника регіону, українські сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною два ударні дрони та п’ять ракет.

Однак ворог влучив по території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище. За словами Кіпера, обійшлося без постраждалих.

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На місці події працюють усі відповідні служби.

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Наслідки обстрілу Одещини 17 вересня фото: Сергій Братчук, Сили оборони півдня

Нагадаємо, що на світанку 17 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Як повідомлялося, вночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Українські сили оборони знищили 12 із 16 ворожих цілей.

До слова, триває 571-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення контрнаступу на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.