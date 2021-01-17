В Одесі на Аркадії горить готель: є загиблий

Пожежа охопила площу в 1,5 тисяч квадратних метрів

На вулиці Посмітного 10/12, що на Аркадії в Одесі, загорівся трьохповерховий будинок, в якому розташовується готель.

Про це повідомляє Думская.net.

На місці працюють пожежники й поліцейські.

Пожежа охопила площу в 1,5 тисяч квадратних метрів. Палає увесь дах будівлі.

Пожежа спалахнула неподалік від дачі колишнього мера Чорноморська Валерія Хмельнюка.

Постоялець готелю Влад розповів, що почув як загорілася проводка на другому поверсі, встиг схопити документи і вибігти з будівлі. За його словами, в готелі жило багато іноземців.

Ще один постоялець готелю на ім'я Сергій повідомив, що буквально вчора в готелі чинили проводку. До цього періодично були проблеми зі світлом.

На пожежі загинула одна людина.

Нагадаємо, 14 січня. вночі на Оболоні горіли автомобілі.

До слова, 14 січня, сталася пожежа у 10-поверховому житловому будинку на вул. Лариси Руденко, 6, у Дарницькому районі столиці.

Як повідомлялося, у центрі Києва виникла пожежа у недіючій будівлі.