Японія створить новітню протикорабельну крилату ракету: який вона матиме вигляд (фото)

Міноборони Японії доручило створити потужну протикорабельну крилату ракету

Міноборони Японії доручило компанії Kawasaki Heavy Industries створити нову протикорабельну крилату ракету. Про це повідомляє The Drive, посилаючись на інформацію міністерства оборони Японії.

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Японія запустила проект із розміщення нової берегової протикорабельної крилатої ракети в рамках Програми нарощування оборони країни. «Нова SSM (ракета «земля-корабель» – прим.«Главком») є одним із багатьох нових ракетних проектів, зокрема гіперзвукових ракет, нещодавно оголошених міністерством оборони Японії спеціально для «оборони острова».

Ракету планується розробити у період із 2023 по 2027 рік. На роботи зі створення нової зброї цього року планується виділити 257 мільйонів доларів. Вивчивши зображення ракети, представлені японським військовим відомством, видання пише, що зброя отримає пару висувних крил і чотири хвостові стабілізатори. The Drive нагадує, що KHI вже кілька років працює над прототипом крилатої ракети великої дальності.

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Запускати ракету пропонується з кораблів, підводних човнів, літаків та наземних пускових установок. Опціонально ракета може використовуватися для радіоелектронної боротьби, розвідки та ударів по наземних цілях.

Ракета отримає турбовентиляторний двигун KJ300, який зараз розробляється компанією. Передбачається використання інерційної та супутникової навігаційної систем, головна самонавідна частина отримає інфрачервоний та (або) радіочастотний датчик. Довжина ракети – від шести до десяти метрів, дальність польоту – понад тисячу кілометрів, швидкість – близько 0,8 числа Маха.

Хоча міністерства оборони Японії не вказало вартість контракту, але у бюджеті Японії на 2023 фінансовий рік було виділено 257 мільйонів доларів.для дослідження нової багатоцільової протикорабельної ракети.

Відомство також продемнструвало першу ілюстрацію ракети під назвою «дослідження модульності». На ілюстрації видно два окремих датчика в носовій частині ракети, а також розташування «модульної боєголовки». На ілюстрації також видно що ракета має декілька висувних крил і набір із чотирьох хвостових стабілізаторів позаду.

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Нагадаємо, міністерство закордонних справ Росії викликало японського посла через рішення уряду його країни почати постачання військової техніки Україні. Москва тепер погрожує Токіо «серйозними наслідками». Посла Тойохісу Кодзукі викликали для пояснень через рішення уряду Японії про початок постачання військової техніки Україні. МЗС країни-агресорки заявило, що цей крок буцімто веде до «подальшого збільшення кількості людських жертв і ескалації бойових дій».

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