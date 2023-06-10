Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Японія створить новітню протикорабельну крилату ракету: який вона матиме вигляд (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Японія створить новітню протикорабельну крилату ракету: який вона матиме вигляд (фото)
Японія взялась за виробництво ракет
фото:www.thedrive.com

Міноборони Японії доручило створити потужну протикорабельну крилату ракету

Міноборони Японії доручило компанії Kawasaki Heavy Industries створити нову протикорабельну крилату ракету. Про це повідомляє The Drive, посилаючись на інформацію міністерства оборони Японії.

Японія запустила проект із розміщення нової берегової протикорабельної крилатої ракети в рамках Програми нарощування оборони країни. «Нова SSM (ракета «земля-корабель» – прим.«Главком») є одним із багатьох нових ракетних проектів, зокрема гіперзвукових ракет, нещодавно оголошених міністерством оборони Японії спеціально для «оборони острова».

Ракету планується розробити у період із 2023 по 2027 рік. На роботи зі створення нової зброї цього року планується виділити 257 мільйонів доларів. Вивчивши зображення ракети, представлені японським військовим відомством, видання пише, що зброя отримає пару висувних крил і чотири хвостові стабілізатори. The Drive нагадує, що KHI вже кілька років працює над прототипом крилатої ракети великої дальності.

Запускати ракету пропонується з кораблів, підводних човнів, літаків та наземних пускових установок. Опціонально ракета може використовуватися для радіоелектронної боротьби, розвідки та ударів по наземних цілях.

Ракета отримає турбовентиляторний двигун KJ300, який зараз розробляється компанією. Передбачається використання інерційної та супутникової навігаційної систем, головна самонавідна частина отримає інфрачервоний та (або) радіочастотний датчик. Довжина ракети – від шести до десяти метрів, дальність польоту – понад тисячу кілометрів, швидкість – близько 0,8 числа Маха.

Хоча міністерства оборони Японії не вказало вартість контракту, але у бюджеті Японії на 2023 фінансовий рік було виділено 257 мільйонів доларів.для дослідження нової багатоцільової протикорабельної ракети.

Відомство також продемнструвало першу ілюстрацію ракети під назвою «дослідження модульності». На ілюстрації видно два окремих датчика в носовій частині ракети, а також розташування «модульної боєголовки». На ілюстрації також видно що ракета має декілька висувних крил і набір із чотирьох хвостових стабілізаторів позаду.

японія 1.jpg (61 KB)

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Росії викликало японського посла через рішення уряду його країни почати постачання військової техніки Україні. Москва тепер погрожує Токіо «серйозними наслідками». Посла Тойохісу Кодзукі викликали для пояснень через рішення уряду Японії про початок постачання військової техніки Україні. МЗС країни-агресорки заявило, що цей крок буцімто веде до «подальшого збільшення кількості людських жертв і ескалації бойових дій».

Читайте також: Японія почала продавати США вибухівку для снарядів для України – ЗМІ

Теги: зброя Японія ракета Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Катерина Огієнко виїхала із Чернігова до Японії, приставши на пропозицію знайомого японця
«Тут культ ввічливості, але дівчата часом мають неприємності». Українська біженка про життя у Японії інтерв'ю
2 червня, 21:15
Залишки ракети під Бидгощем
Падіння ракети у Польщі: військові бачили об'єкт, але не повідомили міністру
11 травня, 20:19
Дмитро Пєсков взявся вихваляти ракети «Кинджал» та можливості російської армії
«А Путін казав про унікальні характеристики». Пєсков взявся відбілювати «Кинджали»
16 травня, 13:52
Ракетний обстріл Києва: влада повідомила, в яких районах впали уламки
Ракетний обстріл Києва: влада повідомила, в яких районах впали уламки
29 травня, 12:22
Вартість робіт за контрактом $430 тис.
Кремль терміново будує бомбосховище у головній лікарні Москви
31 травня, 10:34
Юр’ївка стала місцем «запеклої любові» до росіян
Storm Shadow «задвохсотили» 100 окупантів під Маріуполем (відео)
30 травня, 21:54
У Чорному морі три надводних ракетоносії
Високий рівень загрози з моря: Росія провела ротацію ракетоносіїв
3 червня, 07:14
Вартість однієї батареї з комплектом ракет – близько $1 млрд
Зеленський розповів, скільки Україні треба Patriot, щоб закрити небо
3 червня, 16:58
Фактично, до початку повітряної тривоги, яка лунала всією Україною, ракетоносії опинилися в пунктах базування, тому що море було проти
Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря
4 червня, 08:50

HiTech

Японія створить новітню протикорабельну крилату ракету: який вона матиме вигляд (фото)
Японія створить новітню протикорабельну крилату ракету: який вона матиме вигляд (фото)
Єврокомісія змусить компанії маркувати контент, створений штучним інтелектом
Єврокомісія змусить компанії маркувати контент, створений штучним інтелектом
Росія запустила виробництво дешевих дронів-камікадзе
Росія запустила виробництво дешевих дронів-камікадзе
Ізраїль першим у світі випробовує повітряне таксі (відео)
Ізраїль першим у світі випробовує повітряне таксі (відео)
Вперше в історії відбулася пряма трансляція з орбіти Марса
Вперше в історії відбулася пряма трансляція з орбіти Марса
Австралія хоче законодавчо врегулювати діяльність штучного інтелекту
Австралія хоче законодавчо врегулювати діяльність штучного інтелекту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь
15K
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
13K
Безсмертний пояснив наслідки підриву ГЕС для Путіна
12K
У Швейцарії жінка молотком розтрощила інсталяцію про Путіна (відео)
7863
Запорізька АЕС. Другого Чорнобиля не буде?
7004
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше години

Новини

Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Сьогодні, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 06:36
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Сьогодні, 05:49
ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW
Сьогодні, 05:22
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше години
Сьогодні, 03:21

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту