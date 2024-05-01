Ракетна атака на Одесу: росіяни пошкодили офіс Омбудсмена (фото)

Це вже четверте представництво уповноваженого Верховної Ради, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні

У приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав травм

Унаслідок російської атаки на Одесу у місті пошкоджене Представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це повідомив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець у телеграм.

«Внаслідок російських атак на місто Одеса зазнало пошкоджень представництво Уповноваженого ВР України з прав людини. На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав травм», – написав Лубінець.

Проте, з його слів, для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, потрібен час. «Ми вже працюємо над ліквідацією всіх наслідків обстрілу», – вказав він.

«Це вже четверте Представництво, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні», – повідомив Омбудсмен.

Нагадаємо, 30 квітня о 23:31 в Одесі прогриміли вибухи. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня: «Одеса – терміново в укриття!».

Згодом голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок чого загинуло троє людей, ще троє поранені.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш уточнив, що російські загарбники атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами «Іскандер-М».