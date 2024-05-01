Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Ракетна атака на Одесу: росіяни пошкодили офіс Омбудсмена (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака на Одесу: росіяни пошкодили офіс Омбудсмена (фото)
Це вже четверте представництво уповноваженого Верховної Ради, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні
фото: Дмитро Лубінець/телеграм

У приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав травм

Унаслідок російської атаки на Одесу у місті пошкоджене Представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.  Про це повідомив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець у телеграм. 

Ракетна атака на Одесу: росіяни пошкодили офіс Омбудсмена (фото) фото 1

«Внаслідок російських атак на місто Одеса зазнало пошкоджень представництво Уповноваженого ВР України з прав людини. На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав травм», – написав Лубінець.

Проте, з його слів, для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, потрібен час. «Ми вже працюємо над ліквідацією всіх наслідків обстрілу», – вказав він.

Ракетна атака на Одесу: росіяни пошкодили офіс Омбудсмена (фото) фото 2

«Це вже четверте Представництво, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні», – повідомив Омбудсмен.

Ракетна атака на Одесу: росіяни пошкодили офіс Омбудсмена (фото) фото 3

Нагадаємо, 30 квітня о 23:31 в Одесі прогриміли вибухи. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня: «Одеса – терміново в укриття!».

Згодом голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок чого загинуло троє людей, ще троє поранені. 

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш уточнив, що російські загарбники атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами «Іскандер-М». 

Читайте також: Ракетна атака на Одесу: оприлюднено відео наслідків російського удару
Теги: Одеса Лубінець обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лубінець із робочим візитом перебуває в Катарі, де відбулася зустріч з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва Лолвою Рашид Аль-Хатер
РФ заявила про перші прямі переговори з Україною щодо повернення дітей: омбудсмен відреагував
25 квiтня, 08:51
У ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136
На Київщині вночі працювала ППО: Росія атакувала дронами
23 квiтня, 08:38
З інтервалом в 3 год. росіяни двома хвилями спрямував групи ударних БпЛА з півдня
Вночі ворог полював на центральні та західні регіони країни, атакував двома хвилями
18 квiтня, 08:52
Деякі мікрорайони Часового Яру вже стерті з лиця землі
«Летить все, що є». Глава Часового Яру порівняв місто з Бахмутом та Авдіївкою
10 квiтня, 20:02
Профільні служби працюють на місці влучання
Горить магазин, під завалами можуть бути люди: РФ вдарила по Харківщині (оновлено)
10 квiтня, 15:04
У військкоматі заявили, що командування забезпечило максимальне сприяння правоохоронцям, які розслідують справу
На Одещині чоловіки у військовій формі викрали підлітка: в обласному ТЦК розпочали перевірку
7 квiтня, 16:48
Комісія запропонувала перейменувати Катерининську вулицю та площу на Європейську
У Одесі влада перейменує площу, названу на честь російської імператриці
4 квiтня, 17:31
Коли на місце приїхали профільні служби для ліквідації наслідків, стався повторний удар окупантів
Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури: фото наслідків обстрілу Харківщини
4 квiтня, 08:50
Військові наголошують на загрозах нових ракетних атак з Чорного моря
У Криму ворог розмістив наземні ракетні пускові платформи: ЗСУ попередили про нові атаки
2 квiтня, 10:22

Новини

Ракетна атака на Одесу: росіяни пошкодили офіс Омбудсмена (фото)
Ракетна атака на Одесу: росіяни пошкодили офіс Омбудсмена (фото)
РФ застосувала балістику: деталі нічної атаки на Одесу
РФ застосувала балістику: деталі нічної атаки на Одесу
Ракетна атака на Одесу: оприлюднено відео наслідків російського удару
Ракетна атака на Одесу: оприлюднено відео наслідків російського удару
Росія атакувала Одесу балістичними ракетами: є загиблі та поранені
Росія атакувала Одесу балістичними ракетами: є загиблі та поранені
В Одесі прогриміли потужні вибухи
В Одесі прогриміли потужні вибухи
Одеський суд повернув державі найбільше штучне озеро Сасик
Одеський суд повернув державі найбільше штучне озеро Сасик

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
95K
Сейм Польщі проголосував за створення другої регіональної мови в країні: деталі
34K
«Проїдають останні запаси». Російський економіст пояснив, на чому досі тримається економіка агресора
26K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
11K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
6599
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку

Новини

НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Сьогодні, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Сьогодні, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua