Горить магазин, під завалами можуть бути люди: РФ вдарила по Харківщині (оновлено)

Росіяни обстріляли регіон близько 14 години

Російські війська сьогодні вдарили по Харківському району, спричинивши пожежу в магазині та аптеці, під завалами, можливо, є люди, Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 14 години відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть знаходитись люди» – написав Синєгубов у Telegram.

Профільні служби, з його слів, працюють на місці.

Пізніше голова ОВА зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу села Липці загинула 14-річна дівчинка, постраждали щонайменше двоє людей.

«33-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець госпіталізовані», - констатував Синєгубов.

Раніше президент Зеленський заявив, що українська влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту.

Триває 777-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу Shahed.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито три атаки противника в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.