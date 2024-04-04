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У Одесі влада перейменує площу, названу на честь російської імператриці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Одесі влада перейменує площу, названу на честь російської імператриці
Комісія запропонувала перейменувати Катерининську вулицю та площу на Європейську
фото: Telegram/Одеса. Офіційно

Відповідне рішення ухвалила міська історико-топонімічна комісія Одеси

Історико-топонімічна комісія Одеси рекомендувала міськраді перейменувати Катерининську вулицю та площу в місті, названих на честь російської імператорки Катерини ІІ. Запропонована назва – площа та вулиця Європейська. Про це повідомила Одеська міська рада.

Відповідне рішення комісія ухвалила у четвер на своєму черговому засіданні.

Також комісія запропонувала перейменувати вулицю Жуковського на вулицю Лесі Українки, а вулицю Буніна – на вулицю Поліцейська (історична назва топоніма).

Нагадаємо, до складу міської топонімічно-історичної комісії Одеси входить Ігуменя Серафима (Надія Шевчик), настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Московського патріархату, в минулому – депутатка міськради від Партії регіонів.

Як повідомлялося, 28 грудня 2022 року в центрі Одеси демонтували пам'ятник імператриці Катерині ІІ.

До слова, раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».

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Теги: Одеса дерусифікація міськрада вулиця

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