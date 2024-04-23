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На Київщині вночі працювала ППО: Росія атакувала дронами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині вночі працювала ППО: Росія атакувала дронами
У ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136
фото ілюстративне

Тривога в області тривала майже три години

У ніч на 23 квітня ворожі безпілотники атакували Київську область. Усі ворожі цілі були знищені силами протиповітряної оборони, не завдавши жодної шкоди та не спричинивши жодних жертв. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Уночі ворог в черговий раз намагався атакувати нашу область БпЛА. Тривога тривала майже три години. У декількох районах працювали сили протиповітряної оборони. Дякую нашим захисникам. Всі ворожі БпЛА знищені. Влучань в житлову чи критичну інфраструктуру немає. Жертв та постраждалих немає», – написав Кравченко.

Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, у ніч на 23 квітня в Києві та області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА з південного заходу.

Згодом у столиці пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги. 

Також у ніч на 23 квітня в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомили про групу шахедів з тимчасово окупованої території Херсонської області в напрямку Одеси.

За повідомленням Повітряних сил у ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим) і Курської області РФ.

Окрім безпілотників, росіяни вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Білгородської області.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Теги: Київщина системи ППО дрон обстріл

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