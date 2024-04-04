Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури: фото наслідків обстрілу Харківщини

Коли на місце приїхали профільні служби для ліквідації наслідків, стався повторний удар окупантів

Харків та область перебували під масованими ударами безпілотників.

Унаслідок нічної атаки окупантів по Харківщині зафіксовано влучання в енергетичну інфраструктуру. Також відомо про чотирьох загиблих, 12 людей дістали поранення. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 4 квітня з 1:00 до 3:00 Харків та область перебували під масованими ударами безпілотників.

У Новобаварському районі, як повідомили у прокуратурі, задокументовано чотири влучання БпЛА в об'єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі, медичну установу тощо. Один з безпілотників влучив прямо у 14-поверхівку: пошкоджено з 8-го по 12-й поверх, зазначили у прокуратурі.

«Коли на місце приїхали профільні служби для ліквідації наслідків, стався повторний удар окупантів. Загинули троє рятувальників, ще один працівник ДСНС та один поліцейський отримали поранення. Також загинула 68-річна жінка. Загалом внаслідок російських ударів по вказаному району загинуло чотири людини (троє рятувальників та 68-річна жінка)», – повідомили у прокуратурі.

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Зазначається, що «12 осіб отримали поранення (один рятувальник, один поліцейський, одна медична сестра та ще 9 мирних мешканців)».

У місті Лозова, за повідомленням, пошкоджено цивільне підприємство. «Також зафіксовані влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у Харківській області», – зазначили у прокуратурі.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

У ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. Відомо про чотирьох загиблих, троє з них рятувальники. Щонайменше 12 людей травмовано

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