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Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури: фото наслідків обстрілу Харківщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури: фото наслідків обстрілу Харківщини
Коли на місце приїхали профільні служби для ліквідації наслідків, стався повторний удар окупантів
фото: пресслужба Прокуратури

Харків та область перебували під масованими ударами безпілотників.

Унаслідок нічної атаки окупантів по Харківщині зафіксовано влучання в енергетичну інфраструктуру. Також відомо про чотирьох загиблих, 12 людей дістали поранення. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.  

Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури: фото наслідків обстрілу Харківщини фото 1

За даними слідства, 4 квітня з 1:00 до 3:00 Харків та область перебували під масованими ударами безпілотників.

У Новобаварському районі, як повідомили у прокуратурі, задокументовано чотири влучання БпЛА в об'єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі, медичну установу тощо. Один з безпілотників влучив прямо у 14-поверхівку: пошкоджено з 8-го по 12-й поверх, зазначили у прокуратурі.

«Коли на місце приїхали профільні служби для ліквідації наслідків, стався повторний удар окупантів. Загинули троє рятувальників, ще один працівник ДСНС та один поліцейський отримали поранення. Також загинула 68-річна жінка. Загалом внаслідок російських ударів по вказаному району загинуло чотири людини (троє рятувальників та 68-річна жінка)», – повідомили у прокуратурі.

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Зазначається, що «12 осіб отримали поранення (один рятувальник, один поліцейський, одна медична сестра та ще 9 мирних мешканців)».

У місті Лозова, за повідомленням, пошкоджено цивільне підприємство. «Також зафіксовані влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у Харківській області», – зазначили у прокуратурі.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

У ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. Відомо про чотирьох загиблих, троє з них рятувальники. Щонайменше 12 людей травмовано

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Теги: обстріл Харківщина безпілотник дрон

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