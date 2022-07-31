У небо над Одесою підіймається дим

Повідомляють про три-чотири вибухи

Під час повітряної тривоги в Одесі прогриміли вибухи. У небо підіймається дим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо про три-чотири вибухи. За інформацією ЗМІ, спрацювала протиповітряна оборона та, ймовірно, є одне влучання.

В Одесі пролунали вибухи «Суспільне Одеса»

Станом на 17:47 тривога в області ще триває. Також під загрозою Миколаївська, Запорізька та Луганська області.

Нагадаємо, що у ніч з 30 на 31 липня Миколаїв пережив найсильніший обстріл за час війни.

До слова, триває 158 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Чарівного, Оріхова та Кам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Оріхова та Новояковлівки.