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Підпали і диверсії у тилу. Журналістка-розслідувачка дала поради перевізникам, які беруть передачі

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Підпали і диверсії у тилу. Журналістка-розслідувачка дала поради перевізникам, які беруть передачі
Жінка, яка принесла вибухівку до управління поліції в Біляївці, сама загинула внаслідок вибуху
фото: Facebook/Юлія Химерик

Саморобна вибухівка може становити небезпеку для самого водія

У передачі саморобного вибухового пристрою для теракту в Біляївці Одеської області взяв участь таксист, який навіть не знав, що саме він везе. Водії максі і маршруток мають бути пильними – наприклад, запитати, що містить передача, запропонувати добровільно її показати, радить журналістка-рослідувачка Юлія Химерик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналістки у Facebook.

Якщо ж люди, які просять взяти передачу, відмовляються уточнити її зміст, то найімовірніше, що там буде не кухонний комбайн і не якийсь подарунок, пише Юлія Химерик. «Вам головніше повернутися додому цілим і щоб потім у співробітника СБУ не було до вас питань, ніж заробити ці 200 грн за доставку», – звертається вона до перевізників.

До того ж саморобні вибухові пристрої, зібрані людьми з залежностями або дітьми, можуть вибухнути раніше, ніж заплановано – наприклад, у машині перевізника. В посилці, яка передається водіям, можуть бути і вже готові пристрої, і частини до них.

Також важливо враховувати вагу посилки – чи збігається  вона з тим змістом, який озвучує відправник.

Також Юлія Химерик радить звертати увагу на телеграм-канали з пошуку «легких грошей». За її інформацією, чоловік, який передавав у таксі пакунок з Одеси і якого вже затримали співробітники УСБУ в Одеській області, саме шукав підробіток в телеграм-каналі. Спочатку він отримав замовлення на підпал авто, а потім і саму вибухівку.

Коли чоловік злякався і хотів скасувати свою участь, було вже запізно – його вдалося знайти дистанційно. «Якщо ви погодитесь на співпрацю, вийти з цього може бути складно. Вербувальники застосовують психологічний тиск і шантаж. Йдіть одразу до СБУ або поліції. Там вас хоча б не підірвуть, а за добровільне повідомлення ви можете уникнути покарання», – рекомендує журналістка.

Нагадаємо, 23 березня у місті Біляївка Одеської області стався вибух у будівлі поліції. Ввечері того дня до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому була вибухівка. Сама вона загинула внаслідок вибуху, постраждали троє поліціянтів.

Також «Главком» повідомляв, що Служба безпеки та Національна поліція затримали в Одесі російського агента, який на замовлення російської ФБС виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів по всій Україні. Один з таких пристроїв був задіяний для вибуху в Біляївці. Ворожий агент через кур’єра передав вибуховий пристрій виконавиці теракту.

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Теги: Одещина вибух

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