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На Київщині внаслідок атак РФ пошкоджено понад 30 об’єктів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині внаслідок атак РФ пошкоджено понад 30 об’єктів (фото)
Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському районі
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Повітряна тривога на Київщині тривала майже весь вчорашній день, усю ніч і продовжується зранку 21 вересня

На Київщині станом на ранок 21 вересня наслідки ворожих атак фіксують у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. За добу пошкоджено 34 об’єкти, інформації по постраждалих не надходило. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну державну адміністрацію (КОВА).

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу на Київщині
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу на Київщині
фото: ДСНС Київщини

Як зазначили у КОВА, повітряна тривога на Київщині тривала майже весь вчорашній день, усю ніч і продовжується зранку 21 вересня.

Рятувальники гасять пожежі, спричинені ворожими обстрілами
Рятувальники гасять пожежі, спричинені ворожими обстрілами
фото: ДСНС Київщини

Серед 34 пошкоджених об’єктів – приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, об’єкти інфраструктури та транспорт.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському районі – 12 об’єктів, Бучанському – 11, Вишгородському – п'ять, Бориспільському та Обухівському – по три.

Згідно з інформацією ДСНС, рятувальники на ранок 21 вересня ліквідували наслідки ворожих атак:

  • У Бучанському районі рятувальники ліквідували пожежу на станції технічного обслуговування.
  • У Фастівському районі ліквідовано пожежу в будівлі пилорами.

За даними ДСНС, загиблих та потерпілих немає. 

Нагадаємо, на Київщині після атаки безпілотників 20 вересня зафіксували пошкодження у кількох районах. У Бориспільському районі триває ліквідація пожежі у складських приміщеннях, над місцем події здіймається густий стовп диму. 

Теги: обстріл Київщина

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