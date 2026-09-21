На Київщині внаслідок атак РФ пошкоджено понад 30 об’єктів (фото)
Повітряна тривога на Київщині тривала майже весь вчорашній день, усю ніч і продовжується зранку 21 вересня
На Київщині станом на ранок 21 вересня наслідки ворожих атак фіксують у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. За добу пошкоджено 34 об’єкти, інформації по постраждалих не надходило. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну державну адміністрацію (КОВА).
Як зазначили у КОВА, повітряна тривога на Київщині тривала майже весь вчорашній день, усю ніч і продовжується зранку 21 вересня.
Серед 34 пошкоджених об’єктів – приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, об’єкти інфраструктури та транспорт.
Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському районі – 12 об’єктів, Бучанському – 11, Вишгородському – п'ять, Бориспільському та Обухівському – по три.
Згідно з інформацією ДСНС, рятувальники на ранок 21 вересня ліквідували наслідки ворожих атак:
- У Бучанському районі рятувальники ліквідували пожежу на станції технічного обслуговування.
- У Фастівському районі ліквідовано пожежу в будівлі пилорами.
За даними ДСНС, загиблих та потерпілих немає.
Нагадаємо, на Київщині після атаки безпілотників 20 вересня зафіксували пошкодження у кількох районах. У Бориспільському районі триває ліквідація пожежі у складських приміщеннях, над місцем події здіймається густий стовп диму.
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