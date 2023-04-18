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Росіяни можуть готувати масований удар по Одесі: ЗСУ назвали дати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни можуть готувати масований удар по Одесі: ЗСУ назвали дати
фото ілюстративне

Відсутність обстрілів Одеси може бути викликана потужним штормом у Чорному морі

Російські військові можуть на 2 травня готувати масований удар по Одесі. Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи відсутність останнім часом ворожих обстрілів Одеси.

«Не можна виключати, що вони готують відстрочений ракетний удар, типу шокового впливу… Ми пам’ятаємо, що для Одеси є знаковими датами 2 травня та 9 травня… І це дати, до яких ворог може підготуватися ретельно», – сказала Гуменюк.

За її словами, також відсутність обстрілів Одеси може бути викликана потужним штормом у Чорному морі та нестачею ракет у ворога.

Нагадаємо, триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: військові 2 травня ворог Бахмут Одеса ракета

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