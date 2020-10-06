Рух на ділянці по вулиці Канатній планують відкрити 12 жовтня



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Завершується капремонт магістральної тепломережі на ділянці від вул. Семінарської до вул. Канатної, 130

Співробітники підрядної організації завершують капітальний ремонт магістральної тепломережі по вул. Канатній, на ділянці від вул. Семінарської до вул. Канатної, 130.

Як повідомила під час брифінгу директорка КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова, наразі завершені монтажні і зварювальні роботи, на частині відрізка вже виконані асфальтні роботи.

Завершується ремонт тротуару.

«На цій ділянці, як і на інших ділянках теплотраси, від Італійського бульвару до вулиці Сегедської, використовуються труби з передізоляцією. Ми розраховуємо, що на найближчі 30 років зможемо забути про якесь втручання в їх роботу», – зазначила Ганна Позднякова.

Директорка підприємства підкреслила, що за сприятливих погодних умов, які необхідні для ремонту, відкрити рух вулицею Канатною планують уже в понеділок, 12 жовтня.