Румунська авіакомпанія відмовилася літати до Одеси
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Остаточний контракт про співпрацю так і не був підписаний румунською стороною
Незважаючи на численні анонси про початок прямих рейсів за маршрутом Бухарест - Одеса - Бухарест, румунський національний перевізник, авіакомпанія Tarom, відмовився їх здійснювати.
Новина про початок польотів зникла з офіційного сайту аеропорту, а також з розкладу польотів міжнародного аеропорту «Одеса».
За інформацією «Думської», Tarom, дійсно, вела переговори з одеським аеропортом, але дала тільки попередню згоду на рейси до Одеси з 2 вересня цього року. Остаточний контракт про співпрацю так і не був підписаний румунською стороною.
Видання стверджує, що сторони не домовились через занадто високі тарифи, які діють в одеському аеропорту.
Нагадаємо, у неділю, 29 липня, аеропорт «Полтава» вперше після реконструкції прийняв пасажирський рейс.