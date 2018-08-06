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    Новини

    Румунська авіакомпанія відмовилася літати до Одеси

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    Румунська авіакомпанія відмовилася літати до Одеси

    Остаточний контракт про співпрацю так і не був підписаний румунською стороною

    Незважаючи на численні анонси про початок прямих рейсів за маршрутом Бухарест - Одеса - Бухарест, румунський національний перевізник, авіакомпанія Tarom, відмовився їх здійснювати.

    Новина про початок польотів зникла з офіційного сайту аеропорту, а також з розкладу польотів міжнародного аеропорту «Одеса».

    За інформацією «Думської», Tarom, дійсно, вела переговори з одеським аеропортом, але дала тільки попередню згоду на рейси до Одеси з 2 вересня цього року. Остаточний контракт про співпрацю так і не був підписаний румунською стороною.

    Видання стверджує, що сторони не домовились через занадто високі тарифи, які діють в одеському аеропорту.

    Нагадаємо, у неділю, 29 липня, аеропорт «Полтава» вперше після реконструкції прийняв пасажирський рейс.

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