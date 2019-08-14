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    Ryanair літатиме з Одеси в Будапешт. Ціна квитків стартує від 9 євро

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    Ryanair літатиме з Одеси в Будапешт. Ціна квитків стартує від 9 євро

    Найдешевші квитки з ціною €9,9 вже доступні на офіційному сайті Ryanair та скоро будуть наявні на агрегаторі Kiwi

    В системі бронювання лоукостера Ryanair з’явилися квитки на новий напрямок з Одеси в Будапешт.

    Перший рейс заплановано виконати 29 жовтня, а перельоти здійснюватимуться два рази на тиждень: щовівторка та щосуботи.

    Найдешевші квитки з ціною €9,9 вже доступні на офіційному сайті Ryanair та скоро будуть наявні на агрегаторі Kiwi, пише lowcost.ua.

    Це вже сьомий анонсований напрямок Ryanair з Одеси і перший рейс, який виконуватиметься з України в Угорщину літаками ірландської авіакомпанії.

    Раніше повідомлялося, що авіакомпанія-лоукостер Wizz Air з листопада запустить рейси з Одеси в Будапешт, Берлін, Гданськ, Братиславу, Вроцлав і Катовіце.

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