Рятувальники Захарівське району провели навчання в місцевому ліцеї

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Співробітники Захарівській державної пожежно-рятувальної частини Одеської області провели навчання в приміщенні професійного ліцею.

Спочатку керівники пожежної частини Павло Студинський і Віталій Шпак розповіли учням і викладачам про правила поведінки під час пожежі. Також вони звернули увагу керівництва ліцею на дотриманні вимог пожежної безпеки при організації навчального процесу.

Після цього відбулася найцікавіша для підлітків частина навчань. Разом з викладачами і під керівництвом рятувальників вони кілька разів відпрацювали дії по евакуації з двоповерхового приміщення ліцею, де в швейній майстерні відбулося умовне загоряння.

Навчання пройшли з максимальною наближеністю до реальних дій, оскільки після добре відпрацьованих дій по евакуації з ліцею у двір навчального закладу в'їхала пожежна машина зі звуковим сигналом. Рятувальники оперативно розгорнули пожежні рукави і буквально через лічені секунди приступили до гасіння умовної пожежі.

На завершення співробітники чергового караулу Захарівській державної пожежно-рятувальної частини продемонстрували учням ліцею і викладачам сучасні засоби для гасіння пожежі.

«Це перші подібні навчання в нашому ліцеї. На початку наступного навчального року спільно з місцевими рятувальниками ми плануємо провести більш масштабні заходи, щоб діти і викладачі до автоматизму виробили всі дії під час пожежі. Сьогодні ці навички дуже важливі для всіх, оскільки дозволяють врятувати здоров'я і життя людей «, - зазначив директор Захарівське професійного ліцею Ігор Мартинюк.

Джерело: trassae95.com