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    СБУ заявила про затримання агента спецслужб РФ, який спланував теракти в Одесі

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    Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні теракту, він вже перебуває під вартою - СБУ заявила про затримання агента спецслужб РФ, який спланував теракти в Одесі
    Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні теракту, він вже перебуває під вартою
    фото: ssu.gov.ua

    Затриманий агент повинен був розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Одеській області шляхом диверсій та терактів

    Правоохоронці викрили та затримали агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області. Про це повідомляє Служба безпеки України.

    Зазначається, що затриманий агент повинен був розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Одеській області шляхом диверсій та терактів. Агента затримали, коли він вербував виконавця для майбутнього теракту: підпалу військової техніки.

    «Агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки», – встановили в СБУ.

    Одним із завдань агента, про яке дізналася СБУ, була організація підпалу військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року. Також він облив пам’ятник загиблим у війні з РФ українцям.

    «Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області», – розповіли в СБУ.

    Російські спецслужби хотіли завдяки діям затриманого агента здійснювати інформаційний та психологічний тиск, вдаючи нібито наявність проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв в Одеській області.

    Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні теракту, він вже перебуває під вартою, а правоохоронці шукають інших можливих причетних до його діяльності.

    Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру командиру бойовиків «ЛНР», який керував обстрілами ЗСУ.

    Теги: Росія теракт СБУ кримінал Одеса Одещина військова техніка
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    СБУ заявила про затримання агента спецслужб РФ, який спланував теракти в Одесі