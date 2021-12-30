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    СБУ повідомила про підозру командиру бойовиків «ЛНР», який керував обстрілами ЗСУ

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    Суд взяв окупанта під варту - СБУ повідомила про підозру командиру бойовиків «ЛНР», який керував обстрілами ЗСУ
    Суд взяв окупанта під варту
    фото: ssu

    Командир бойовиків втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції

    Служба безпеки України повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань так званої ЛНР, якого військовослужбовці затримали на спробі перетнути лінії розмежування. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    За попередньою інформацією, командир бойовиків втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Він перебував у військовому однострої російського зразка.

    У ході досудового розслідування слідчі встановили, що затриманим є командир ворожого мотострілецького підрозділу. Під його керівництвом бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових.

    Крім того, у лютому 2020 року зловмисник отримав російське громадянство. Слідчі СБУ підозрюють затриманого у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України.

    Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Раніше повідомлялося, що бойовик «ЛНР» поскаржився українським бійцям на знущання з боку російських військових.

    Також на днях бойовика «ЛНР» під наркотиками спіймали біля українських позицій.

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    Теги: бойовики на Донбасі СБУ суд ЛНР обстріл арешт розслідування
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    СБУ повідомила про підозру командиру бойовиків «ЛНР», який керував обстрілами ЗСУ