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    Скандал з побиттям дітей у притулку на Одещині: відсторонена посадовиця

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    Скандал з побиттям дітей у притулку на Одещині: відсторонена посадовиця

    Алла Кіріяк відсторонена на час службового розслідування

    Глава Одеської області Максим Степанов відсторонив від виконання посадових обов'язків начальника регіональної служби у справах дітей Аллу Кіріяк. Про це пише «Думська».

    Кіріяк відсторонена на час службового розслідування ситуації в обласному дитячому притулку «Світанок».

    Раніше стало відомо, що на Одещині поліція перевіряє інформацію про побиття вихованців дитячого притулку.

    Зазначається, що пізніше в ході моніторингу інтернету був виявлений відеозапис, на якому малолітня дитина, яка, з її слів, є вихованкою цього притулку, розповідає про те, що вихователі б’ють дітей.

    Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила про побиття дітей у притулку в місті Рожище Волинської області.  За її словами, керівника притулку в Рожищі відсторонили.

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