Щеплення від Covid-19 на Одещині розпочнеться вже з наступного тижня
Найпершими вакцинуватимуть медичних працівників
Перший етап вакцинації жителів Одещинни розпочнеться вже 15 лютого.
Першими щеплення отримають медики, заявила керівник профільного підрозділу Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва.
За словами посадовці, вакцинація в рамках «першої хвилі» буде здійснена із залученням 10-ти мобільних бригад, що виїжджатимуть до місць перебування організованих колективів. Передбачено використання вакцин виробництва Pfizer/BioNTech та AstraZeneca.
Найпершими вакцинуватимуть медичних працівників, які безпосередньо працюють з хворим на Covid-19, зокрема:
- – працівники мобільних бригад з вакцинації;
- – медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), які працюють в медичних закладах, де надають стаціонарну допомогу хворим на Covid-19;
- – працівники лабораторій, що проводять дослідження Covid-19;
- – працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв;
- – особи, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо) та працівники цих закладів;
- – військовослужбовці (включаючи Збройні Сили України та Національну гвардію України), які беруть участь в Операції об’єднаних сил на Сході України;
Загалом планується вакцинувати 8554 жителів Одеської області.
Нагадаємо, українських медиків почали навчати антиковідному вакцинуванню.