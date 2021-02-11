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    Щеплення від Covid-19 на Одещині розпочнеться вже з наступного тижня

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    Передбачено використання вакцин виробництва Pfizer/BioNTech та AstraZeneca - Щеплення від Covid-19 на Одещині розпочнеться вже з наступного тижня
    Передбачено використання вакцин виробництва Pfizer/BioNTech та AstraZeneca
    фото: dw.com

    Найпершими вакцинуватимуть медичних працівників

    Перший етап вакцинації жителів Одещинни розпочнеться вже 15 лютого.

    Першими щеплення отримають медики, заявила керівник профільного підрозділу Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва.

    За словами посадовці, вакцинація в рамках «першої хвилі» буде здійснена із залученням 10-ти мобільних бригад, що виїжджатимуть до місць перебування організованих колективів. Передбачено використання вакцин виробництва Pfizer/BioNTech та AstraZeneca.

    Найпершими вакцинуватимуть медичних працівників, які безпосередньо працюють з хворим на Covid-19, зокрема:

    • – працівники мобільних бригад з вакцинації;
    • – медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), які працюють в медичних закладах, де надають стаціонарну допомогу хворим на Covid-19;
    • – працівники лабораторій, що проводять дослідження Covid-19;
    • – працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв;
    • – особи, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо) та працівники цих закладів;
    • – військовослужбовці (включаючи Збройні Сили України та Національну гвардію України), які беруть участь в Операції об’єднаних сил на Сході України;

    Загалом планується вакцинувати 8554  жителів Одеської області.

    Нагадаємо, українських медиків почали навчати антиковідному вакцинуванню.

    Теги: Одеса вакцинація коронавірус
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