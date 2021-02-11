Щеплення від Covid-19 на Одещині розпочнеться вже з наступного тижня

Найпершими вакцинуватимуть медичних працівників

Перший етап вакцинації жителів Одещинни розпочнеться вже 15 лютого.

Першими щеплення отримають медики, заявила керівник профільного підрозділу Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва.

За словами посадовці, вакцинація в рамках «першої хвилі» буде здійснена із залученням 10-ти мобільних бригад, що виїжджатимуть до місць перебування організованих колективів. Передбачено використання вакцин виробництва Pfizer/BioNTech та AstraZeneca.

Найпершими вакцинуватимуть медичних працівників, які безпосередньо працюють з хворим на Covid-19, зокрема:

– працівники мобільних бригад з вакцинації;

– медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), які працюють в медичних закладах, де надають стаціонарну допомогу хворим на Covid-19;

– працівники лабораторій, що проводять дослідження Covid-19;

– працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв;

– особи, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо) та працівники цих закладів;

– військовослужбовці (включаючи Збройні Сили України та Національну гвардію України), які беруть участь в Операції об’єднаних сил на Сході України;

Загалом планується вакцинувати 8554 жителів Одеської області.

Нагадаємо, українських медиків почали навчати антиковідному вакцинуванню.