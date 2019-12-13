Смертельна ДТП: під колесами авто загинула 19-річна одеситка
Поліція встановлює обставини ДПТ, внаслідок якої загинула дівчина
Попередньо встановлено, що 65-річний водій автомобіля «Hyundai» скоїв наїзд на дівчину, коли та переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переходу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла загинула миттєво.
Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».
На місці працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. За попередніми даними водій авто тверезий.
Встановлюються обставини події. Після проведення огляду місця аварії буде вирішуватися питання про затримання водія згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.