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    Смертельна ДТП: під колесами авто загинула 19-річна одеситка

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    Смертельна ДТП: під колесами авто загинула 19-річна одеситка

    Поліція встановлює обставини ДПТ, внаслідок якої загинула дівчина

    Попередньо встановлено, що 65-річний водій автомобіля «Hyundai» скоїв наїзд на дівчину, коли та  переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переходу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла загинула миттєво.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    На місці працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. За попередніми даними водій авто тверезий.

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    Смертельна ДТП: під колесами авто загинула 19-річна одеситка
    Смертельна ДТП: під колесами авто загинула 19-річна одеситка

    Встановлюються  обставини події. Після проведення огляду місця аварії буде вирішуватися питання про затримання водія згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    трагедія ДТП Одеса водій поліція
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