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    Смертельна трагедія: На Одещині через туман зіштовхнулися два катери – загинув рибалка

    • Розсилка
    Смертельна трагедія: На Одещині через туман зіштовхнулися два катери – загинув рибалка

    Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення двох рибальських катерів

    НП сталася на річці Глибокий Турунчук у Білгород-Дністровському районі. В результаті зіткнення один рибалка загинув і ще один травмований.

    Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Зараз на місці працюють поліцейські і медики. Попередньо встановлено, що плавзасоби зіткнулися через обмежену видимість у тумані і відсутність освітлювальних вогнів на одному із суден.

    Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатацію залізничного, водного чи повітряного транспорту Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, у Києві на Борщагівці п’яний водій протаранив дев’ять автомобілів та намагався втекти

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