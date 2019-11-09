Смертельна трагедія: На Одещині через туман зіштовхнулися два катери – загинув рибалка
Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення двох рибальських катерів
НП сталася на річці Глибокий Турунчук у Білгород-Дністровському районі. В результаті зіткнення один рибалка загинув і ще один травмований.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Зараз на місці працюють поліцейські і медики. Попередньо встановлено, що плавзасоби зіткнулися через обмежену видимість у тумані і відсутність освітлювальних вогнів на одному із суден.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатацію залізничного, водного чи повітряного транспорту Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві на Борщагівці п’яний водій протаранив дев’ять автомобілів та намагався втекти.