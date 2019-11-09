Масштабна ДТП у Києві: водій Honda розбив дев'ять авто та намагався втекти



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Працівники поліції затримали порушника

Водій позашляховика перебував у нетверезому стані та мав при собі пакет з наркотичними речовинами

У Києві на Борщагівці п'яний водій протаранив дев'ять автомобілів та намагався втекти. Про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася у п'ятницю, 8 листопада, приблизно о 20:30 на вулиці Сім'ї Сосніних міста Києва.

Як зазначається, 37-річний чоловік ромської національності у нетверезому стані сів за кермо позашляховика Honda CR-V. Проте під час руху транспорту водій не впорався з керуванням та зачепив автомобіль Daewoo Lanos.

Після чого чоловік врізався ще в один автомобіль Kia Carens, що спричинило масштабне ДТП за участю ще 7 транспортних засобів.

Згодом п'яний водій вийшов зі свого авто та намагався сховатися, проте місцеві жителі схопили зловмисника.

Після цього на місце події приїхали працівники поліції та затримали порушника. Через деякий час правоохоронці провели обшук салону позашляховика, під час чого виявили пакет з наркотичними речовинами.

За попередньою інформацією, одного із учасників ДТП, водія автомобіля Skoda було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

Наразі у поліції з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

До слова, п’яний водій вантажівки влаштував ДТП на парковці у Києві.