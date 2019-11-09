Малозабезпеченим одеситам призначається адресна матеріальна допомога



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Малозабезпеченим громадянам Одеси і сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, призначена адресна матеріальна допомога

8 листопада 2019 року відбулося чергове засідання Піклувальної ради (протокол № 41), на якому були розглянуті звернення громадян міста Одеси.

На підставі рішення Піклувальної ради 152 громадянам призначена адресна одноразова матеріальна допомога на рішення різних видів соціально-побутових проблем, з яких:

надання адресної матеріальної допомоги 55 громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації;

надання адресної матеріальної допомоги (до 5800 грн.) 93 громадянам, які опинилися в складній життєвій ситуації.

Питання надання матеріальної допомоги 4-м громадянам винесено на розгляд на особистий прийом мера.

Крім того, 14 громадянам надано рекомендації щодо надання додаткових документів.

Адресна матеріальна допомога ветеранам війни, малозабезпеченим та пільговим категоріям громадян міста Одеси призначається в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.