Спортсмени з Одещини завоювали 5 медалей на чемпіонаті України з вільної боротьби



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Чемпіонат проходив у Броварf[

Спортсмени з Одеської області завоювали три золоті та дві бронзові медалі на чемпіонаті України з вільної боротьби. Про це повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації.

«Чемпіонат проходив у місті Бровари. У складі збірної Одеської області змагалися 15 спортсменів. Всього за першість боролися 180 учасників. Наші спортсмени завоювали п’ять медалей та продемонстрували високий рівень підготовки», — підкреслила начальник управління фізичної культури і спорту Одеської ОДА Валентина Кольчак.Зазначимо, за підсумками чемпіонату збірна Одеської області посіла друге місце у командному заліку.Нагадаємо, спортсмен з Білгород-Дністровського району Юрій Захарєєв став чотирикратним чемпіоном України з боксу серед молоді. Його було нагороджено кубком «Кращий боксер чемпіонату».