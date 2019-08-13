Став депутатом і оженився. Перше весілля у фракції «Слуги народу» (фото)



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Новообраний депутат Артем Дмитрук розписався зі своєю дівчиною Анастасією

Артем із Анастасією поділяють пристрасть до спорту

26-річний одеський пауерліфтер, новообраний народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Дмитрук офіційно став одруженим чоловіком.

Він узяв заміж Анастасію Руду, дівчину, якій освідчився ще у квітні.

Переглянути цей допис в Instagram Конечно ДА я тебя люблю @artem__dmytruk Допис, поширений Анастасия Рудая (@rudaya.anastasiya) 20 Кві 2019 р. о 12:28 PDT

Весільні фото молодята виклали у соцмережах. Наречена була у білій сукні, а наречений у вишиванці.

Зазначимо, що Артем із Анастасією поділяють пристрасть до спорту і тренуються разом із першого дня знайомства.

Також молодята попереджали іще раніше, що бурхливого свята на своє весілля не планують влаштовувати, та вирішили обмежитися просто розписом.