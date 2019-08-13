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    Став депутатом і оженився. Перше весілля у фракції «Слуги народу» (фото)

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    <p>Новообраний депутат Артем Дмитрук розписався зі своєю дівчиною Анастасією</p> - Став депутатом і оженився. Перше весілля у фракції «Слуги народу» (фото)

    Новообраний депутат Артем Дмитрук розписався зі своєю дівчиною Анастасією

    Артем із Анастасією поділяють пристрасть до спорту

    26-річний одеський пауерліфтер, новообраний народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Дмитрук офіційно став одруженим чоловіком.

    Він узяв заміж Анастасію Руду, дівчину, якій освідчився ще у квітні. 

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    Конечно ДА я тебя люблю @artem__dmytruk

    Допис, поширений Анастасия Рудая (@rudaya.anastasiya)

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    Весільні фото молодята виклали у соцмережах. Наречена була у білій сукні, а наречений у вишиванці.

    Зазначимо, що Артем із Анастасією поділяють пристрасть до спорту і тренуються разом із першого дня знайомства.

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    Став депутатом і оженився. Перше весілля у фракції «Слуги народу» (фото)
    Став депутатом і оженився. Перше весілля у фракції «Слуги народу» (фото)
    Став депутатом і оженився. Перше весілля у фракції «Слуги народу» (фото)
    Став депутатом і оженився. Перше весілля у фракції «Слуги народу» (фото)
    Став депутатом і оженився. Перше весілля у фракції «Слуги народу» (фото)
    Став депутатом і оженився. Перше весілля у фракції «Слуги народу» (фото)

    Також молодята попереджали іще раніше, що бурхливого свята на своє весілля не планують влаштовувати, та вирішили обмежитися просто розписом.

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