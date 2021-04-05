Одеса на карантині: два дитсадки закрили, в інших групи наповнені до 30%

На дистанційне навчання переведені 274 класи початкової школи

В Одесі станом на 5 квітня на дистанційному навчанні перебувають всі 5-11 класи, окрім цього деякі початкові класи й дитсадки закриті на карантин. Про це повідомляє Depo.Одеса.

Так, за словами директорки департаменту освіти Одеської міської ради Олени Буйневич, на дистанційне навчання переведені 274 класи початкової школи. З цієї кількості 254 класи були переведені за рішенням батьків та педагогів, а 20 класів – через захворюваність на Covid-19 та ГРВІ.

Крім того, до цих класів переводяться в індивідуальному порядку діти з інших класів паралелі або інших закладів освіти. Рішення про повний перехід на дистанційне навчання прийняли шість міських шкіл: загальноосвітні школи №5, 18, 20, 57, 60 та НВК №24.

Дитячі садочки наразі працюють у штатному режимі. Через високу захворюваність учасників освітнього процесу закриті на карантин Одеські дитсадки №75, №154, середня наповнюваність груп – до 30 %.

Тим часом, у Вінницькій області на території міста Ладижин 5 квітня запроваджують посилені карантинні обмеження.