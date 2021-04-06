Одеська мерія планує перепоховання жертв політичних репресій у районі 6-го кілометра Овідіопольської дороги

За різними джерелами, кількість похованих у цьому місці коливається від 5 до 20 тисяч осіб

В Одеській мерії створили робочу групу, котра займатиметься питанням перепоховання жертв репресій, які були розстріляні в Одесі орієнтовно в 1937-38 роках. Про це повідомляє пресслужба мерії.

В Одесі місцем масового поховання жертв політичних репресій є район 6-го кілометра Овідіопольської дороги. За різними джерелами, кількість похованих у цьому місці коливається від 5 до 20 тисяч осіб. Робоча група збирається підняти в архівах списки загиблих у 1937-38 роках і визначити межі масового поховання. Це – найперше, що варто було б зробити для подальшого перепоховання

Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, головне завдання – зрозуміти, скільки загиблих спочиває там. «Те, що потрібно буде зробити, – це дуже великий обсяг робіт і засобів. Однак ми повинні зберегти нашу історичну пам'ять і разом зробити все від нас залежне, щоб гідно вшанувати загиблих», – підкреслив міський голова.

Тим часом, мешканці кількох районів Одеської області та представники громадської організації «Асоціація вчителів етнічних румун» планують судитися з Міністерством освіти та науки через впровадження румунської мови в окремих школах області.