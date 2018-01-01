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    Стрілянина в Одесі: у поліції розповіли деталі

    Поліція затримала на місці стрілянини в Одесі двох раніше судимих громадян
    У поліції розповіли подробиці перестрілки між проросійським активістом-антимайданівцем Валентином Дорошенком та поліцією. Про це повідомив голова ГУНП в Одеській області Дмитро Головін. «Нами встановлено, що перед затриманням розшукуваного громадянина виник гучний конфлікт між Дорошенком та його знайомим. На місце, вказане у повідомленні,
    • Вчора, 23:32
    • Розсилка
    Стрілянина в Одесі
    Стрілянина в Одесі

    Поліція затримала на місці стрілянини в Одесі двох раніше судимих громадян

    У поліції розповіли подробиці перестрілки між проросійським активістом-антимайданівцем Валентином Дорошенком та поліцією.

    Про це повідомив голова ГУНП в Одеській області Дмитро Головін.

    «Нами встановлено, що перед затриманням розшукуваного громадянина виник гучний конфлікт між Дорошенком та його знайомим. На місце, вказане у повідомленні, виїхала слідчо-оперативна група у складі трьох людей. Коли вони приїхали на місце, вони візуально встановили контакт із підозрюваним у розшуку громадянином Дорошенком, намагалися перевірити його документи. Дорошенко вихватив, попередньо, автоматичну вогнепальну зброю і впритул почав стріляти у співробітників поліції», - розповів він.

    Головін сказав, що спочатку поранення отримав оперативник - п'ять попадань у груди, після цього поранення отримав водій у стегно і дільничний - поранення у тулуб.

    Пізніше почалася перестрілка. В цей час проїжджала швидка і таксі. Медики і таксист намагалися допомогти пораненому співробітнику поліції і відтягнути його від місця перестрілки.

    «Також поруч знаходився чоловік 82 року народження, його дані встановлюються. За попередньою інформацією, у нього був конфлікт з Дорошенком. Він стріляв чергами, вистрелив у свого знайомого, вбив його та продовжував стріляти в уже поранених поліцейських», - зазначив голова ГУНП в Одеській області.

    Нагадаємо, поліцейський, який дістав тяжке вогнепальне поранення під час затримання Валентина Дорошенка, що розпочав стрілянину в Одесі, помер у лікарні.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси сталася перестрілка.

    Чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко. 

    57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.

    Національна поліція України кримінал Одеса
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