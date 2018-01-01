Суд відпустив заступника Труханова
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Павла Вугельмана взяли на поруки
Заступника мера Одеси Геннадія Труханова — Павла Вугельмана — суд відпустив на поруки.
Про це «Українській правді» повідомили власні джерела.
За словами співрозмовника, його на поруки взяли депутат від групи «Відродження» Олександр Пресман і Юрій Мірошниченко.
Раніше повідомлялося, що мера Одеси Геннадія Труханова відпустили на поруки.
«Главком» повідомляв, що біля Солом’янського суду, де розглядалась справа Труханова, пролунали постріли. У результаті зіткнення був підстрелений співробітник правоохоронних сил.
14 лютого у НАБУ офіційно підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.
9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.
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