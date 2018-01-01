Суд відпустив заступника Труханова

Павла Вугельмана взяли на поруки

Заступника мера Одеси Геннадія Труханова — Павла Вугельмана — суд відпустив на поруки. Про це «Українській правді» повідомили власні джерела. За словами співрозмовника, його на поруки взяли депутат від групи «Відродження» Олександр Пресман і Юрій Мірошниченко. [READ_MORE] Раніше повідомлялося, що мера