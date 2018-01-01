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    Суд відпустив заступника Труханова

    Павла Вугельмана взяли на поруки
    Заступника мера Одеси Геннадія Труханова — Павла Вугельмана — суд відпустив на поруки. Про це «Українській правді» повідомили власні джерела. За словами співрозмовника, його на поруки взяли депутат від групи «Відродження» Олександр Пресман і Юрій Мірошниченко. [READ_MORE] Раніше повідомлялося, що мера
    • Сьогодні, 19:19
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    Павло Вугельман
    Павло Вугельман

    Павла Вугельмана взяли на поруки

    Заступника мера Одеси Геннадія Труханова — Павла Вугельмана — суд відпустив на поруки.

    Про це «Українській правді» повідомили власні джерела.

    За словами співрозмовника, його на поруки взяли депутат від групи «Відродження» Олександр Пресман і Юрій Мірошниченко.

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    Раніше повідомлялося, що мера Одеси Геннадія Труханова відпустили на поруки

    «Главком» повідомляв, що біля Солом’янського суду, де розглядалась справа Труханова, пролунали постріли. У результаті зіткнення був підстрелений співробітник правоохоронних сил.

    14 лютого у НАБУ офіційно підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

    9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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