Тенісистка Світоліна знялася у відвертій фотосесії (фото)
На знімках тенісистка позує як модних луках, так і в досить відвертих нарядах
фото: Twitter
Світоліна – найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу
Українська тенісистка з Одеси Еліна Світоліна, яка нещодавно вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату Аustralian Open, взяла участь у відвертій фотосесії під час свого недавнього візиту до Києва.
Світлини опублікувала в Instagram фотограф Лана Фурсова.
На знімках тенісистка позує як модних луках, так і в досить відвертих нарядах, зокрема без бюстгальтера.
Відзначимо, що 26-річна Світоліна кілька тижнів тому оголосила про припинення відносин зі своїм хлопцем тенісистом Гаель Монфілсом.
Еліна Світоліна – найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу, встановила багато національних рекордів, зокрема зайняла найвищу серед українських тенісистів третю позицію у світовому рейтингу, єдина перемагала в підсумковому чемпіонаті року, єдина серед жінок досягала півфіналів турнірів Великого шлему в одиночному розряді тощо..