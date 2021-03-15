Тенісистка Світоліна знялася у відвертій фотосесії (фото)

На знімках тенісистка позує як модних луках, так і в досить відвертих нарядах

Світоліна – найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу

Українська тенісистка з Одеси Еліна Світоліна, яка нещодавно вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату Аustralian Open, взяла участь у відвертій фотосесії під час свого недавнього візиту до Києва.

Світлини опублікувала в Instagram фотограф Лана Фурсова.

На знімках тенісистка позує як модних луках, так і в досить відвертих нарядах, зокрема без бюстгальтера.

Відзначимо, що 26-річна Світоліна кілька тижнів тому оголосила про припинення відносин зі своїм хлопцем тенісистом Гаель Монфілсом.

Еліна Світоліна – найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу, встановила багато національних рекордів, зокрема зайняла найвищу серед українських тенісистів третю позицію у світовому рейтингу, єдина перемагала в підсумковому чемпіонаті року, єдина серед жінок досягала півфіналів турнірів Великого шлему в одиночному розряді тощо..







