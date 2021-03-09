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    Еліна Світоліна поступилася росіянці в першому матчі турніру в Дубаї

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    Еліна Світоліна другий рік поспіль вилетіла з турніру в Дубаї після першого матчу - Еліна Світоліна поступилася росіянці в першому матчі турніру в Дубаї
    Еліна Світоліна другий рік поспіль вилетіла з турніру в Дубаї після першого матчу
    фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка впевнено виграла перший сет, але не втримала перевагу

    Перша сіяна на турнірі в Дубаї Еліна Світоліна розпочинала змагання з 1/16 фіналу й змушена була зачохлити ракетку вже на старті. Українка зустрічалася з Світланою Кузнєцовою. Вона впевнено взяла перший сет, але потім її гра розлагодилася. В другому сеті росіянка виграла два гейми поспіль за рахунку 4:4, а у вирішальній партії дотисла суперницю – 6:2, 4:6, 1:6.

    Тривалість зустрічі склала 1 час 54 хвилини. На рахунку Кузнєцової 3 ейси, 3 подвійні помилки і 4 реалізованих брейк-пойнта з 7. Світоліна 1 раз подала навиліт, припустилася 2 подвійних помилок і реалізувала 3 брейк-пойнта з 7.

    Турнір в Дубаї завершиться 13 березня. Призовий фонд змагань склав більше $1,8 млн. Чинна чемпіонка змагань - Сімона Халеп. У цьому році вона відмовилася від захисту титулу через травму.

    Світоліна перемагала в Дубаї 2017-го та 2018-го роках. Цього сезону у четвертому колі Відкритого чемпіонату Австралії поступилася американці Джессіці Пегулі в трьох сетах, а на турнірі в Досі програла в другому матчі білорусці Вікторії Азеренко.

    Еліна входить до топ-20 тенісисток, які заробили на корті більше 20 мільйонів доларів.

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      Теги: теніс Еліна Світоліна Світлана Кузнєцова
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