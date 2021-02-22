Світоліна подолала позначку в $20 млн призових за кар'єру

Протягом кар’єри Еліна вигравала Підсумковий турнір WTA, а також турніри WTA 1000 в Дубаї, Торонто та Римі

Лідером за кількістю призових в WTA залишається Серена Вільямс, на рахунку якої понад 94 мільйонів доларів

Еліна Світоліна подолала позначку в 20 мільйонів доларів за призовим після виступу на Australian Open-2021.

Раніше понад 20 мільйонів призових вдалося заробити 18 тенісисток, в числі яких сестри Вільямс, Мартіна Навратілова, Штеффі Граф і інші.

На Відкритому чемпіонаті Австралії перша ракетка України дійшла до 1/8 фіналу. Кращий результат Світоліної на Мейджорах – півфінали Вімблдону і US Open в 2019 році.

Протягом кар’єри Еліна вигравала Підсумковий турнір WTA, а також турніри WTA 1000 в Дубаї, Торонто та Римі.

Лідером за кількістю призових в WTA залишається Серена Вільямс, на рахунку якої понад 94 мільйонів доларів. У ATP більше всіх заробив дев’ятиразовий чемпіон Australian Open Новак Джокович – понад 147 мільйонів.

Джерело: Sportarena.com